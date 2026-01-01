Спектакль Веселый солдат

Спектакль по повести Виктора Астафьева в Московском Губернском театре

В Московском Губернском театре пройдет спектакль, основанный на одноименной повести Виктора Астафьева. В центре сюжета — сам писатель, который заново переживает свои первые впечатления и переживания во время Великой Отечественной войны. Главный герой, солдат Витя, становится символом "другой войны", отличной от той героической версии, которую мы привыкли видеть в советских фильмах.

О чем спектакль?

В этом спектакле Астафьев показывает, что на войне, помимо сражений, была жизнь: люди влюблялись, дружили и испытывали ненависть. История солдата Вити рассказывает о буднях, из которых росла Победа, включая боль, грязь и утрату. Зрителей ждут глубокие размышления о человеческой природе и реальной цене войны.

Награды и признание

Спектакль получил значительное признание: он вошел в long list 2017 года Национальной премии «Золотая маска». Также актеры, исполняющие главные роли, были удостоены премий на различных театральных фестивалях, таких как:

Приз за «Лучшую мужскую роль» II Северного театрального фестиваля (Сыктывкар, 2016).

Премия в номинации «Театральное искусство» Министерства обороны России за вклад в развитие культуры в Вооруженных Силах РФ за воплощение образа Виктора Петровича Астафьева (Москва, 2018).

Приз за «Лучшую мужскую роль» VI Международного театрального фестиваля «У Троицы» (Сергиев Посад, 2019).

Этот спектакль — уникальная возможность взглянуть на войну с другой стороны и осознать ценность человеческих чувств даже в самые трудные времена.