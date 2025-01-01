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Киноафиша Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew

Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа NEWBORN: Джаз от мастера

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концертную программу NEWBORN от выдающегося трубача России Игоря Бутмана. Это мероприятие пройдет в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

О программе

Концерт NEWBORN обещает погрузить зрителей в мир джаза, наполненный энергией и эмоциями. Игорь Бутман, известный своими яркими выступлениями и выдающимся мастерством, представит новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников. В программе будут как оригинальные произведения, так и интерпретации известных джазовых стандартов.

Интересные факты

  • Игорь Бутман — обладатель множества наград и премий в области джазового искусства, его музыкальная карьера охватывает более 30 лет.
  • Джаз-клуб Игоря Бутмана — один из самых известных джазовых клубов в России, который регулярно принимает ведущих музыкантов со всего мира.

Подводя итоги

Концертная программа NEWBORN — это шанс увидеть мастера джаза в действии и насладиться высококлассной музыкой. Погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения вместе с Игорем Бутманом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2000 ₽

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