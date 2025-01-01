Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концертную программу NEWBORN от выдающегося трубача России Игоря Бутмана. Это мероприятие пройдет в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.
Концерт NEWBORN обещает погрузить зрителей в мир джаза, наполненный энергией и эмоциями. Игорь Бутман, известный своими яркими выступлениями и выдающимся мастерством, представит новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников. В программе будут как оригинальные произведения, так и интерпретации известных джазовых стандартов.
Концертная программа NEWBORN — это шанс увидеть мастера джаза в действии и насладиться высококлассной музыкой. Погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения вместе с Игорем Бутманом!