Музыкальный вояж

Что можно ожидать от концерта-путешествия? Старинные кельтские легенды о рыцарях, страстные испанские танцы и колоритные грузинские напевы — это лишь малая часть вояжа вокруг света, который приготовили солистки камерного оркестра Chamberries!
Как настоящие первооткрыватели, зрители познакомятся с культурой, характером и обычаями разных стран через музыку композиторов со всего мира. Слушателей ждут яркие произведения, увлекательные истории о странах и путешествиях, интересные вопросы для самых внимательных и загадочные мифы для самых любопытных.
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.
Цикл концертов от камерного оркестра Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.
Каждый концерт — это возможность вместе с детьми открыть что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, о литературных героях и великих исторических событиях, о философских идеях и смене эпох.
Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени и как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!