Музыкальный вояж

Путешествие в мир музыки с Chamberries

Что можно ожидать от концерта-путешествия? Старинные кельтские легенды о рыцарях, страстные испанские танцы и колоритные грузинские напевы — это лишь малая часть вояжа вокруг света, который приготовили солистки камерного оркестра Chamberries!

Музыкальные открытия

Как настоящие первооткрыватели, зрители познакомятся с культурой, характером и обычаями разных стран через музыку композиторов со всего мира. Слушателей ждут яркие произведения, увлекательные истории о странах и путешествиях, интересные вопросы для самых внимательных и загадочные мифы для самых любопытных.

Программа концерта

Г. Холст — «Сюита святого Павла»

С. Цинцадзе — «Сулико» , «Сачидао» , «Светлячок»

, , А. Пьяццолла — «Танго Этюд» , «Либертанго»

, Комитас — «Варгашапатский танец» , «Алый платочек» , «Шествуй»

, , П. Сарасате — «Наварра» для двух скрипок с оркестром

для двух скрипок с оркестром Ф. Допплер — «Американское дуэттино» для флейты и скрипки с оркестром

для флейты и скрипки с оркестром Б. Барток — «Румынские танцы»

П. И. Чайковский — «Русский танец» для скрипки с оркестром

для скрипки с оркестром П.-О. Ферро — китайская пьеса «Дуань Ю» для флейты соло

для флейты соло Ирландская народная — для скрипки соло

Детали концерта

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Не только для детей!

Цикл концертов от камерного оркестра Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.

Каждый концерт — это возможность вместе с детьми открыть что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, о литературных героях и великих исторических событиях, о философских идеях и смене эпох.

Классика для всех

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени и как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!