Вечер дуэтов: гармония голосов на сцене НОВАТ

Дуэт занимает особое место в музыкальном искусстве, являясь кульминацией действий в оперной классике. С момента появления в барочной опере, этот музыкальный прием стал местом встречи или противостояния героев, где голоса сливаются в гармонии или контрапункте, передавая самые тонкие оттенки чувств.

В эпоху классицизма и романтизма композиторы раскрыли широчайшие возможности дуэта, придавая ему новые оттенки выражения. Позже эта форма естественно вошла в оперетту и камерный жанр, где дуэт стал звучать легко и доверительно. Именно способность объединять драму и интимность делает его одной из самых любимых форм музыкального театра.

Программа вечера

Первое отделение концерта порадует слушателей классическими дуэтами мировой оперной сцены: яркими драматическими эпизодами и трогательными лирическими признаниями. Во втором отделении вас ждут популярные дуэты из оперетт и произведения камерно-вокальной лирики.

«Вечер дуэтов» объединит на одной сцене солистов оперы, артистов оркестра и концертмейстеров по классу вокала НОВАТа, что создаст незабываемую атмосферу единения музыкальных голосов.