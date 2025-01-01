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Демон
Билеты от 1500₽
Киноафиша Демон

Спектакль Демон

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Интеллектуальный марафон по поэме «Демон»

Интеллектуальный марафон по поэме М. Лермонтова «Демон» — новый формат для Театра на Юго-Западе. Это увлекательный квест для школьников, в котором они не только самостоятельно будут искать ответы на вопросы о том, что такое романтизм, кто его герой и насколько он популярен сейчас, но и смогут создать своего героя.

Марафон в два этапа

Марафон проходит в два этапа, в основе которого спектакль «Демон». На фоне образов грузинской природы, которые незримо сопровождают нас все действие, борьба Ангела и Демона за душу грузинской царицы Тамары напоминает причудливый танец. В этой борьбе порой герои меняются местами: то Демон устремляется в горние выси, то Ангел касается крылом бездны.

Заключительная встреча с артистами

Заключительная часть марафона — встреча с артистами, занятыми в спектакле.

Режиссер
Наталия Бухальцева
В ролях
Любовь Ярлыкова
Вероника Саркисова
Антон Багиров
Елена Шестовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Демон Демон Демон Демон Демон Демон

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