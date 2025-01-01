Интеллектуальный марафон по поэме «Демон»

Интеллектуальный марафон по поэме М. Лермонтова «Демон» — новый формат для Театра на Юго-Западе. Это увлекательный квест для школьников, в котором они не только самостоятельно будут искать ответы на вопросы о том, что такое романтизм, кто его герой и насколько он популярен сейчас, но и смогут создать своего героя.

Марафон в два этапа

Марафон проходит в два этапа, в основе которого спектакль «Демон». На фоне образов грузинской природы, которые незримо сопровождают нас все действие, борьба Ангела и Демона за душу грузинской царицы Тамары напоминает причудливый танец. В этой борьбе порой герои меняются местами: то Демон устремляется в горние выси, то Ангел касается крылом бездны.

Заключительная встреча с артистами

Заключительная часть марафона — встреча с артистами, занятыми в спектакле.