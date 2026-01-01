Вася Шакулин. Сольный концерт

Оповещения от Киноафиши
Сольный концерт Васи Шакулина в Still StandUp Club

В клубе Still StandUp Club состоится сольный концерт Васи Шакулина, который уже завоевал популярность своим уникальным стилем стендапа. Артист, имеющий психологическое образование, стал известен благодаря таким проектам, как «Я в домике» и «Рейтинг всего».

Концерт обещает быть насыщенным и увлекательным. Васи Шакулин делится с зрителями своими мыслями и наблюдениями, что делает его выступления особенно интересными для тех, кто ценит оригинальный подход в стендапе.

Не пропустите возможность увидеть это неповторимое шоу, которое сочетает в себе юмор и глубокие размышления!

Март
Апрель
11 марта среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 800 ₽
16 апреля четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 800 ₽

