Вася Шакулин. Сольный концерт

Сольный концерт Васи Шакулина в Still StandUp Club

В клубе Still StandUp Club состоится сольный концерт Васи Шакулина, который уже завоевал популярность своим уникальным стилем стендапа. Артист, имеющий психологическое образование, стал известен благодаря таким проектам, как «Я в домике» и «Рейтинг всего».

Концерт обещает быть насыщенным и увлекательным. Васи Шакулин делится с зрителями своими мыслями и наблюдениями, что делает его выступления особенно интересными для тех, кто ценит оригинальный подход в стендапе.

Не пропустите возможность увидеть это неповторимое шоу, которое сочетает в себе юмор и глубокие размышления!