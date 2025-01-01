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СимфоМультимедия. Властелин Колец
Билеты от 1800₽
Киноафиша СимфоМультимедия. Властелин Колец

СимфоМультимедия. Властелин Колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

СимфоМультимедия «Властелин колец» — музыкальное путешествие по Средиземью

Приглашаем вас на уникальное событие — симфоМультимедиа «Властелин колец» оркестра Nella Musica, которое перенесет вас в волшебный мир Толкиена в сопровождении эпической музыки Говарда Шора. Это неповторимое зрелище обещает стать настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Музыка, которая оживляет историю

В программе концерта вы сможете насладиться чарующими эльфийскими напевами, боевыми маршами Рохана и зловещими мелодиями Мордора. Особое внимание заслуживает песня Мерри и Пиппина из таверны «Гарцующий пони», которая добавит атмосферности и ностальгии.

Путешествие с героями

Вместе с Фродо, Арагорном, Гэндальфом и их союзниками вы пройдете долгий путь от зеленых холмов Шира до Роковой Горы. В ходе концерта вы станете свидетелями самых значимых моментов саги: тревожного путешествия Братства, осады Хельмовой Пади, сражения на Пеленнорских полях и финального противостояния у Чёрных Врат.

Почему стоит посетить?

Этот концерт не просто развлечение — это возможность погрузиться в мир, который стал культовым. «Властелин колец» — это больше, чем история. Это эпопея о дружбе, мужестве и борьбе со злом. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:00 от 1800 ₽
26 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
21:00 от 1800 ₽
26 октября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
22 ноября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
17:00 от 1800 ₽ 19:30 от 1800 ₽

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