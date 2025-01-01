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Ванесса
Билеты от 1200₽
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Спектакль Ванесса

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Дмитрий Волкострелов
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Впервые в России на открытии Крещенского фестиваля в Новой Опере состоится постановка «Ванессы» Сэмюэла Барбера

«Ванесса» Сэмюэла Барбера – значительное произведение американской оперы, которое впервые будет поставлено в России в рамках Крещенского фестиваля в Новой Опере. Барбер, один из представителей американского неоромантизма, всегда избегал экспериментальных направлений в музыке XX века, предпочитая традиционные формы. Его музыка, наполненная глубокой экспрессией, стала популярной благодаря таким выдающимся музыкантам, как Артуро Тосканини, который выбрал Барбера для исполнения в репертуаре Метрополитен-оперы.

«Ванесса» – опера, принесшая успех и признание
Премьера оперы «Ванесса» состоялась в 1958 году в Метрополитен-опере и была воспринята как важное событие в истории американской оперы. Эта работа принесла Барберу Пулитцеровскую премию и стала первой американской оперой, исполненной на Зальцбургском фестивале. Либретто для произведения было написано другом Барбера Джанкарло Менотти, который выбрал вдохновение в сборнике датской писательницы Карен Бликсен, извлекая из нее образы и символы, такие как зеркало, отражающее истину.

Сюжет «Ванессы»
Действие оперы разворачивается вокруг главной героини Ванессы, которая двадцать лет ждет возвращения своего возлюбленного Анатоля. Она окружена таинственностью, а зеркала в ее доме занавешены, чтобы она не увидела увядания своей красоты. Когда Анатоль приезжает, оказывается, что он не тот, кого она ждала, а его сын. Сюжет оперы изобилует элементами готического романа, напряженности и психологической драмы, отражая темы одиночества и душевных метаний героев.

Музыкальная и драматургическая составляющая
Барбер создает опера, которая соединяет камерность (небольшое количество действующих лиц и замкнутое пространство) с масштабной музыкальной композицией, в которой ключевую роль играют лейтмотивы и сквозное музыкальное развитие. Декламационно-мелодический стиль в вокальных партиях позволяет композитору передавать все оттенки чувств и переживаний персонажей, создавая глубокую психологическую драму. «Ванесса» обращает внимание на важные элементы американской драматургии, такие как пьеса «Трамвай "Желание"» Теннесси Уильямса, и одновременно перекликается с европейской оперной традицией.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 февраля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1200 ₽
8 февраля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1200 ₽

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