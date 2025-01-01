Спектакль Ванесса

Впервые в России на открытии Крещенского фестиваля в Новой Опере состоится постановка «Ванессы» Сэмюэла Барбера

«Ванесса» Сэмюэла Барбера – значительное произведение американской оперы, которое впервые будет поставлено в России в рамках Крещенского фестиваля в Новой Опере. Барбер, один из представителей американского неоромантизма, всегда избегал экспериментальных направлений в музыке XX века, предпочитая традиционные формы. Его музыка, наполненная глубокой экспрессией, стала популярной благодаря таким выдающимся музыкантам, как Артуро Тосканини, который выбрал Барбера для исполнения в репертуаре Метрополитен-оперы.

«Ванесса» – опера, принесшая успех и признание

Премьера оперы «Ванесса» состоялась в 1958 году в Метрополитен-опере и была воспринята как важное событие в истории американской оперы. Эта работа принесла Барберу Пулитцеровскую премию и стала первой американской оперой, исполненной на Зальцбургском фестивале. Либретто для произведения было написано другом Барбера Джанкарло Менотти, который выбрал вдохновение в сборнике датской писательницы Карен Бликсен, извлекая из нее образы и символы, такие как зеркало, отражающее истину.

Сюжет «Ванессы»

Действие оперы разворачивается вокруг главной героини Ванессы, которая двадцать лет ждет возвращения своего возлюбленного Анатоля. Она окружена таинственностью, а зеркала в ее доме занавешены, чтобы она не увидела увядания своей красоты. Когда Анатоль приезжает, оказывается, что он не тот, кого она ждала, а его сын. Сюжет оперы изобилует элементами готического романа, напряженности и психологической драмы, отражая темы одиночества и душевных метаний героев.

Музыкальная и драматургическая составляющая

Барбер создает опера, которая соединяет камерность (небольшое количество действующих лиц и замкнутое пространство) с масштабной музыкальной композицией, в которой ключевую роль играют лейтмотивы и сквозное музыкальное развитие. Декламационно-мелодический стиль в вокальных партиях позволяет композитору передавать все оттенки чувств и переживаний персонажей, создавая глубокую психологическую драму. «Ванесса» обращает внимание на важные элементы американской драматургии, такие как пьеса «Трамвай "Желание"» Теннесси Уильямса, и одновременно перекликается с европейской оперной традицией.