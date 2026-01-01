В сердце светит Русь. Оркестр им. Н. Некрасова

«А в сердце светит Русь» — концерт оркестра имени Некрасова

В Доме музыки состоится концерт, посвящённый 160-летию русского композитора Василия Каллиникова. Оркестр имени Некрасова исполнит Первую симфонию соль минор в переложении для оркестра русских народных инструментов. В программе также выступят солисты Валентина Правдина (сопрано) и Михаил Басенко (тенор). Литературную канву мероприятию подготовила Татьяна Волчкова, которая поделится своими мыслями о жизни и творчестве Каллиникова.

Строка из известного стихотворения Сергея Есенина стала названием этого концерта, в который входит необычное исполнение одного из самых известных произведений композитора. Теплое звучание домр, хрустальный перезвон гуслей, заливистые «трели» балалаек и проникновенный голос баяна создадут уникальную атмосферу. Созданное для симфонического оркестра произведение прекрасно звучит и в интерпретации оркестра русских народных инструментов.

Для Василия Калининикова музыка была «языком настроений», отражающим состояния души, которые сложно описать словами. Его творчество пронизано глубоким патриотизмом. Несмотря на нотки элегической грусти, многие его произведения наполнены жизнерадостностью и оптимизмом. В исполнении оркестра имени Некрасова эти чувства обретают особую выразительность.

Уникальные тембры народных инструментов в руках мастеров создают атмосферу доверия и взаимопонимания, передавая красоту и широту российских просторов. Не упустите возможность насладиться музыкой Каллиникова в этом запоминающемся концерте!