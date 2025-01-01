Меню
В 6 часов вечера после войны
Билеты от 1000₽
Киноафиша В 6 часов вечера после войны

Спектакль В 6 часов вечера после войны

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт «Блуждающие звезды» — дань памяти Великой Победе

Труппа «Блуждающие звезды» представляет уникальное музыкально-драматическое произведение, приуроченное к 80-летию Великой Победы. Спектакль-концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра.

Уникальный репертуар

В программе звучат произведения таких известных авторов, как:

  • Р. Амусина
  • О. Берггольц
  • В. Высоцкий
  • Л. Гурченко
  • В. Гусев
  • А. Доровских
  • Ю. Друнина
  • Б. Окуджава
  • А. Поперечный
  • А. Твардовский
  • В. Тушнова
  • А. Фатьянов
  • А. Чуркин
  • И. Шаферан

Музыкальное сопровождение

Спектакль порадует зрителей музыкой композиторов, которые оставили значимый след в истории исполнения:

  • М. Блантер
  • А. Доровских
  • И. Дунаевский
  • М. Минков
  • Б. Окуджава
  • С. Пожлаков
  • В. Соловьёв-Седой
  • Д. Тухманов

Звёздный состав исполнителей

К выступлению привлечены народные артисты СССР, среди которых:

  • Элина Быстрицкая
  • Людмила Гурченко
  • Марина Ладынина
  • Юрий Левитан
  • Евгений Самойлов

Этот спектакль – не просто дань памяти, но и возможность погрузиться в атмосферу и богатство нашей истории через поэзию и музыку. Не упустите шанс стать частью этого важного события!

Октябрь
13 октября понедельник
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

