Спектакль В 6 часов вечера после войны

Спектакль-концерт «Блуждающие звезды» — дань памяти Великой Победе

Труппа «Блуждающие звезды» представляет уникальное музыкально-драматическое произведение, приуроченное к 80-летию Великой Победы. Спектакль-концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра.

Уникальный репертуар

В программе звучат произведения таких известных авторов, как:

Р. Амусина

О. Берггольц

В. Высоцкий

Л. Гурченко

В. Гусев

А. Доровских

Ю. Друнина

Б. Окуджава

А. Поперечный

А. Твардовский

В. Тушнова

А. Фатьянов

А. Чуркин

И. Шаферан

Музыкальное сопровождение

Спектакль порадует зрителей музыкой композиторов, которые оставили значимый след в истории исполнения:

М. Блантер

А. Доровских

И. Дунаевский

М. Минков

Б. Окуджава

С. Пожлаков

В. Соловьёв-Седой

Д. Тухманов

Звёздный состав исполнителей

К выступлению привлечены народные артисты СССР, среди которых:

Элина Быстрицкая

Людмила Гурченко

Марина Ладынина

Юрий Левитан

Евгений Самойлов

Этот спектакль – не просто дань памяти, но и возможность погрузиться в атмосферу и богатство нашей истории через поэзию и музыку. Не упустите шанс стать частью этого важного события!