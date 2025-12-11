Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уральский Стендап
Киноафиша Уральский Стендап

Уральский Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-шоу с уральскими комиками в Екатеринбурге

В первом стендап-клубе Екатеринбурга выступят опытные уральские комики с актуальным материалом. Это отличная возможность насладиться местным юмором и свежими темами, которые точно найдут отклик у зрителей.

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и успеть заказать что-то вкусное. Учтите, что после начала выступления работа бара прекращается.

Не упустите шанс стать частью этого уникального шоу и насладиться атмосферой, которой славится стендап-культура Екатеринбурга!

Купить билет на концерт Уральский Стендап

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽
18 декабря четверг
20:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽

В ближайшие дни

Калинов мост
12+
Рок Фолк
Калинов мост
20 февраля в 19:30 Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»
от 1500 ₽
Stand Up Shoooooker
18+
Юмор
Stand Up Shoooooker
31 января в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
25 декабря в 19:30 Standup Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше