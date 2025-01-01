Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Улитка на склоне
Билеты от 1500₽
Киноафиша Улитка на склоне

Спектакль Улитка на склоне

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 220 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Улитка на склоне: премьера спектакля по мотивам произведений Стругацких

«Улитка на склоне» — это спектакль, основанный на творчестве известных писателей А. и Б. Стругацких. Он переносит зрителей в загадочный и таинственный мир, где действуют немало интересных факторов и метафор. Центральное место в сюжете занимает Лес, полный запретов и неожиданностей.

Описание сюжета

Зрители окажутся в атмосфере пятнистой пены зарослей, лилового тумана и мутного озера, когда-то укрывавшего деревню. В этом диком и волнующем мире герои, Перец и Кандид, находятся в поиске выхода. Каждый из них представляет разные стороны человеческой жизни: один стремится в неизведанное, а другой пытается выбраться из привычной рутины.

Творческий состав

Спектакль поставил режиссёр Пётр Шерешевский. Инсценировку пьесы разработал Семён Саксеев. Художники и композитор также внесли значительный вклад в создание уникальной атмосферы:

  • Художник: Анвар Гумаров
  • Композитор: Ванечка (оркестр приватного танца)
  • Художник по костюмам: Варвара Гурьева
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Саунд-дизайн: Дарья Кузнецова, Даниил Скорев
  • Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Уникальная игра актеров

Интересной особенностью спектакля является возможность появления различных комбинаций ролей. Большинство персонажей исполняются двумя составами артистов, что придаёт каждой постановке свою индивидуальность и непредсказуемые повороты.

Действующие лица и исполнители

Среди главных персонажей:

  • Сочинитель «А»: Антон Коршунов
  • Сочинитель «Б»: Сергей Волков
  • Перец: Дмитрий Агафонов, Илья Смирнов
  • Кандид: Константин Ельчанинов, Илья Созыкин
  • Доморощинер, Колченог: Алексей Алексеев, Сергей Погосян
  • Комендант, Старик: Вячеслав Платонов, Александр Тараньжин
  • Голос Директора: Игорь Гордин

Приходите на спектакль «Улитка на склоне», чтобы насладиться уникальной игрой актёров и перенестись в атмосферу фантастических миров Стругацких!

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Сергей Волков
Сергей Волков
Илья Смирнов
Илья Смирнов
Дмитрий Агафонов
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев

Купить билет на спектакль Улитка на склоне

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
26 декабря пятница
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1500 ₽
8 января четверг
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1500 ₽
25 января воскресенье
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1500 ₽

Фотографии

Улитка на склоне Улитка на склоне Улитка на склоне

В ближайшие дни

Проделки Мышиного короля
0+
Детский Иммерсивный Интерактивный
Проделки Мышиного короля
9 января в 17:00 Театр марионеток
от 1800 ₽
Госпожа Метелица
0+
Детский
Госпожа Метелица
31 января в 16:00 Вернадского 13
от 900 ₽
Лючия ди Ламмермур
12+
Опера
Лючия ди Ламмермур
15 декабря в 19:00 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше