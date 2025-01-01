Улитка на склоне: премьера спектакля по мотивам произведений Стругацких

«Улитка на склоне» — это спектакль, основанный на творчестве известных писателей А. и Б. Стругацких. Он переносит зрителей в загадочный и таинственный мир, где действуют немало интересных факторов и метафор. Центральное место в сюжете занимает Лес, полный запретов и неожиданностей.

Описание сюжета

Зрители окажутся в атмосфере пятнистой пены зарослей, лилового тумана и мутного озера, когда-то укрывавшего деревню. В этом диком и волнующем мире герои, Перец и Кандид, находятся в поиске выхода. Каждый из них представляет разные стороны человеческой жизни: один стремится в неизведанное, а другой пытается выбраться из привычной рутины.

Творческий состав

Спектакль поставил режиссёр Пётр Шерешевский. Инсценировку пьесы разработал Семён Саксеев. Художники и композитор также внесли значительный вклад в создание уникальной атмосферы:

Художник: Анвар Гумаров

Композитор: Ванечка (оркестр приватного танца)

Художник по костюмам: Варвара Гурьева

Художник по свету: Алексей Попов

Саунд-дизайн: Дарья Кузнецова, Даниил Скорев

Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Уникальная игра актеров

Интересной особенностью спектакля является возможность появления различных комбинаций ролей. Большинство персонажей исполняются двумя составами артистов, что придаёт каждой постановке свою индивидуальность и непредсказуемые повороты.

Действующие лица и исполнители

Среди главных персонажей:

Сочинитель «А»: Антон Коршунов

Сочинитель «Б»: Сергей Волков

Перец: Дмитрий Агафонов, Илья Смирнов

Кандид: Константин Ельчанинов, Илья Созыкин

Доморощинер, Колченог: Алексей Алексеев, Сергей Погосян

Комендант, Старик: Вячеслав Платонов, Александр Тараньжин

Голос Директора: Игорь Гордин

Приходите на спектакль «Улитка на склоне», чтобы насладиться уникальной игрой актёров и перенестись в атмосферу фантастических миров Стругацких!