Спектакль Улитка на склоне

«Улитка на склоне» — это спектакль, основанный на творчестве известных писателей А. и Б. Стругацких. Он переносит зрителей в загадочный и таинственный мир, где действуют немало интересных факторов и метафор. Центральное место в сюжете занимает Лес, полный запретов и неожиданностей.
Зрители окажутся в атмосфере пятнистой пены зарослей, лилового тумана и мутного озера, когда-то укрывавшего деревню. В этом диком и волнующем мире герои, Перец и Кандид, находятся в поиске выхода. Каждый из них представляет разные стороны человеческой жизни: один стремится в неизведанное, а другой пытается выбраться из привычной рутины.
Спектакль поставил режиссёр Пётр Шерешевский. Инсценировку пьесы разработал Семён Саксеев. Художники и композитор также внесли значительный вклад в создание уникальной атмосферы:
Интересной особенностью спектакля является возможность появления различных комбинаций ролей. Большинство персонажей исполняются двумя составами артистов, что придаёт каждой постановке свою индивидуальность и непредсказуемые повороты.
Среди главных персонажей:
