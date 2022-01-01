Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Смирнов
Илья Смирнов
О персоне
Фильмография
Илья Смирнов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 августа 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
191 см
Биография Ильи Смирнова
Родился 26 августа 1991 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"