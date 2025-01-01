Спектакль театра черноеНЕБОбелое: Погружение в мир без слов

Описывать спектакли театра черноеНЕБОбелое — задача сложная, но увлекательная. Каждый зритель может интерпретировать увиденное по-своему, и это придаёт особую ценность каждому представлению. Чтобы настроиться на волну спектакля, рекомендуем обратить внимание на стихотворение Байрона, которое может послужить вдохновением, а также на анимационный фильм братьев Квай «Streets of Crocodile» (1986), признанный одним из лучших анимационных фильмов всех времён по версии режиссёра Терри Гиллиама.

О спектакле

В этом спектакле, где нет слов, зритель погружается в невероятный мир пластики, музыки, звука, света и ритма. Как описывает автор спектакля Дмитрий Арюпин: «Музыка находится между нот, человеческое эго между слов, ноосфера между элементарными составляющими косной материи». Этот спектакль — не просто искусство, а сложное наблюдение за феноменами, которые формируют нашу реальность.

«После моей смерти вся материя до последнего атома останется здесь, но все эго, то есть все связи между частицами материи, отправятся в другой мир, прихватив с собой основополагающее свойство — БЫТЬ», — говорит Арюпин, подчеркивая глубину своих размышлений.

О театре черноеНЕБОбелое

Театр черноеНЕБОбелое был основан в 1988 году Дмитрием Арюпиным и Марчеллой Солтан. За время своего существования театр представил шестнадцать постановок, многие из которых стали значительными событиями в мировой театральной жизни. С 1997 года театр активно гастролирует, представляя российское искусство в Европе, Америке и Азии.

Театр черноеНЕБОбелое — единственный российский театр, который удостоен двух главных наград на крупнейшем в мире Эдинбургском фестивале: FringeFirst за инновации в театре и TotalTheatre за выдающуюся актёрскую технику. Спектакли театра трижды номинировались на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Марчелла Солтан — единственная в Европе актриса, получившая FurderPrize, благодаря чему её мастерство было признано выдающимся.

Среди наград театра также Prix de la Critique, Zlota Kareta и многие другие. Не упустите возможность увидеть это уникальное искусство, которое вдохновляет и поражает!