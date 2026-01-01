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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

«Три сестры» двадцать лет спустя
Постановка
БДТ им. Товстоногова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Три сестры» в БДТ им. Товстоногова

На Основной сцене БДТ им. Товстоногова Владимир Панков представляет свою интерпретацию чеховской классики — «Три сестры». Эта пьеса Антона Павловича Чехова, уже не раз воплощённая на сцене знаменитыми режиссёрами, получает новое прочтение, где современность и прошлое переплетаются в полифонии человеческих судеб.

Режиссёрский замысел

Владимир Панков, следуя традиции своих предшественников, таких как Георгий Товстоногов, сохраняет оригинальный текст Чехова и исторические костюмы начала XX века. Однако он добавляет уникальное измерение, представляя сестёр Прозоровых в двух возрастах одновременно. Зрители видят Ольгу, Машу и Ирину такими, какими их изобразил Чехов, а также взрослыми женщинами, которые давно пережили события пьесы. Такое решение придаёт постановке особую глубину, соединяя прошлое и настоящее в едином драматическом пространстве.

Актёрский состав

Роли сестёр Прозоровых исполняют сразу несколько актрис, что усиливает многогранность персонажей. Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова, Екатерина Толубеева, Карина Разумовская и Полина Маликова (Толстун). Ирину воплощают Людмила Сапожникова, участвовавшая ещё в легендарной постановке 1965 года, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова. Этот ансамбль создаёт уникальный синтез различных временных пластов, давая зрителю возможность по-новому прочувствовать знакомые образы.

Музыкальное сопровождение

Особое внимание в постановке уделено музыке, которая здесь играет не менее важную роль, чем сам драматический текст. Струнные, духовые и ударные инструменты сопровождают героев на протяжении всего спектакля, создавая эмоциональный фон для их переживаний. У каждого персонажа есть свои музыкальные темы, будь то военные марши или лиричные вальсы, что усиливает драматический эффект.

Композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, известные своим сотрудничеством с театром и студией SounDrama, создали музыкальное полотно, которое в равной степени поддерживает и драматическую, и эмоциональную составляющие спектакля.

Визуальное оформление

Декорации и костюмы, разработанные Максимом Обрезковым, главным художником Театра им. Вахтангова, подчёркивают атмосферу времени и пространства, в котором разворачиваются события пьесы. Хореографические решения Екатерины Кисловой, также сотрудничающей со студией SounDrama, добавляют динамику и пластичность сценическому действию.

 

«Три сестры» в постановке Владимира Панкова — это не просто спектакль, это размышление о времени, памяти и неизбежности перемен. Сочетание классического текста с современными сценическими решениями создаёт уникальный театральный опыт, который придётся по душе как знатокам чеховской драматургии, так и тем, кто ищет новое прочтение знакомых сюжетов.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Татьяна Аптикеева
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Юлия Дейнега
Алёна Кучкова
Алёна Кучкова

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры
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