Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик. Школа Fouetté
Киноафиша Щелкунчик. Школа Fouetté

Спектакль Щелкунчик. Школа Fouetté

6+
Режиссер Александра Кокшарова, Дмитрий Четин
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Щелкунчик» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на замечательное представление — балет «Щелкунчик», поставленный театром балета Fouetté. Это классическая история по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», которая никогда не устаревает и продолжает волновать сердца зрителей.

О спектакле

Балет будет представлен в двух действиях, что позволяет погрузиться в чарующий мир зимней сказки. Персонажи спектакля, от Щелкунчика до Мышиного короля, полны жизни и эмоций, благодаря мастерству хореографов Александры Кокшаровой и Дмитрия Четина.

Творческая команда

Особое внимание заслуживает художник Ирина Титова, которая создала великолепные костюмы и декорации, отражающие волшебство и атмосферу рождественского праздника. Их визуальное оформление дополнит музыкальное сопровождение, которое будет исполнено под фонограмму.

Интересные факты

Балет «Щелкунчик» — это не только яркое музыкальное произведение, но и важная часть мировой культурной традиции. Он впервые был поставлен в Санкт-Петербурге в 1892 году и с тех пор стал неотъемлемой частью рождественских фестивалей во всех уголках мира.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного спектакля и насладиться классикой, которая продолжает вдохновлять поколения.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 7 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 300 ₽
Пермь, 8 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
13:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule
12+
Балет
Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule
6 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Location
12+
Интерактивный Иммерсивный
Location
4 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 1500 ₽
Вольный стрелок
16+
Опера Премьера
Вольный стрелок
16 октября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше