Спектакль Щелкунчик. Школа Fouetté

Балет «Щелкунчик» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на замечательное представление — балет «Щелкунчик», поставленный театром балета Fouetté. Это классическая история по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», которая никогда не устаревает и продолжает волновать сердца зрителей.

О спектакле

Балет будет представлен в двух действиях, что позволяет погрузиться в чарующий мир зимней сказки. Персонажи спектакля, от Щелкунчика до Мышиного короля, полны жизни и эмоций, благодаря мастерству хореографов Александры Кокшаровой и Дмитрия Четина.

Творческая команда

Особое внимание заслуживает художник Ирина Титова, которая создала великолепные костюмы и декорации, отражающие волшебство и атмосферу рождественского праздника. Их визуальное оформление дополнит музыкальное сопровождение, которое будет исполнено под фонограмму.

Интересные факты

Балет «Щелкунчик» — это не только яркое музыкальное произведение, но и важная часть мировой культурной традиции. Он впервые был поставлен в Санкт-Петербурге в 1892 году и с тех пор стал неотъемлемой частью рождественских фестивалей во всех уголках мира.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного спектакля и насладиться классикой, которая продолжает вдохновлять поколения.