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Тобио: мастер кукол
Билеты от 1200₽
Киноафиша Тобио: мастер кукол

Спектакль Тобио: мастер кукол

6+
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Фантастическое путешествие в мир кукольного театра

Приглашаем юных зрителей и их родителей в увлекательное путешествие по кукольным мирам! Новый спектакль театра МОСТ под названием «Тобио» перенесет вас в захватывающий мир приключений и неожиданных встреч.

Сюжет спектакля

Юный Тим отправляется с родителями в Лондон, но на вокзале его ждет неприятный сюрприз — он теряет их в водовороте праздничной толпы. В этом незнакомом городе его ждут опасности и новые знакомые, среди которых — загадочный друг по имени Тобио. Их встреча способна изменить мир, открывая Тимом глаза на истинные ценности жизни.

Визуальное восприятие

Спектакль «Тобио» можно смело сравнить с красивым фильмом, в котором мгновенно меняются кадры. То на сцене возникает туманная городская улица, полная тени с огромными зонтами, то в душном алом свете восточные красавицы танцуют для своего Короля-Павлина, звеня браслетами. Смешной кордебалет порхает вокруг солиста, а ссорящиеся оперные примадонны добавляют атмосферности и юмора.

Режиссер и создатели

Спектакль поставлен Георгием Долмазяном, который с мягкой иронией и безупречным вкусом создает яркое и атмосферное зрелище. Художественный руководитель театра — заслуженный деятель искусств РФ Евгений Славутин.

Уникальная история

«Тобио» — это не просто спектакль, а захватывающая, светлая и печальная история о том, как просто на самом деле быть счастливым. Но через какие переживания и испытания нужно пройти, чтобы это понять!

Не упустите возможность погрузиться в этот необычный мир вместе с вашим ребенком!

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Александр Лисицин
Дмитрий Чуриков
Андрей Рогозин
Георгий Трусов
Александра Кареева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол

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