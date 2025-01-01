Спектакль Тобио: мастер кукол

Фантастическое путешествие в мир кукольного театра

Приглашаем юных зрителей и их родителей в увлекательное путешествие по кукольным мирам! Новый спектакль театра МОСТ под названием «Тобио» перенесет вас в захватывающий мир приключений и неожиданных встреч.

Сюжет спектакля

Юный Тим отправляется с родителями в Лондон, но на вокзале его ждет неприятный сюрприз — он теряет их в водовороте праздничной толпы. В этом незнакомом городе его ждут опасности и новые знакомые, среди которых — загадочный друг по имени Тобио. Их встреча способна изменить мир, открывая Тимом глаза на истинные ценности жизни.

Визуальное восприятие

Спектакль «Тобио» можно смело сравнить с красивым фильмом, в котором мгновенно меняются кадры. То на сцене возникает туманная городская улица, полная тени с огромными зонтами, то в душном алом свете восточные красавицы танцуют для своего Короля-Павлина, звеня браслетами. Смешной кордебалет порхает вокруг солиста, а ссорящиеся оперные примадонны добавляют атмосферности и юмора.

Режиссер и создатели

Спектакль поставлен Георгием Долмазяном, который с мягкой иронией и безупречным вкусом создает яркое и атмосферное зрелище. Художественный руководитель театра — заслуженный деятель искусств РФ Евгений Славутин.

Уникальная история

«Тобио» — это не просто спектакль, а захватывающая, светлая и печальная история о том, как просто на самом деле быть счастливым. Но через какие переживания и испытания нужно пройти, чтобы это понять!

Не упустите возможность погрузиться в этот необычный мир вместе с вашим ребенком!