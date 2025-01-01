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Киноафиша Тихий свет

Спектакль Тихий свет

Постановка
Невидимый театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова «Тихий свет» представляет собой трагедию наоборот. Здесь все самое страшное уже произошло, а важные моменты жизни были упущены. Теперь герои остаются лишь с горячими воспоминаниями и мечтами, обжигая свои сердца любовью, в то время как лица их обращены к смерти.

Тематика и настроение

«Тихий свет» — это своеобразная «меланхолия русской души», которую мог бы оценить сам Ларс Фон Триер. Спектакль заставляет задуматься о том, что порой важнейшие события проходят мимо нас, оставляя лишь горечь и сожаление.

Креативная команда

Режиссером спектакля выступил Семён Серзин, а художественное оформление создала Лиза Мирошникова. Их совместная работа обещает зрителям глубокую эмоциональную атмосферу и визуальное наслаждение.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Арина Лыкова, Юлия Дейнега, Марина Даминева, Анна Щетинина и Владимир Карпов / Михаил Касапов. Каждый из них привнесет свою уникальную интерпретацию в образы персонажей, делая представление ещё более захватывающим.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль, который может изменить ваше восприятие жизни и искусства! «Тихий свет» — это произведение, которое заставит вас задуматься о важности каждого мгновения.

Режиссер
Семен Серзин
Семен Серзин
В ролях
Арина Лыкова
Юлия Дейнега
Марина Даминева
Анна Щетинина
Владимир Карпов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1700 ₽

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