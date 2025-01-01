Спектакль Тихий свет

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова «Тихий свет» представляет собой трагедию наоборот. Здесь все самое страшное уже произошло, а важные моменты жизни были упущены. Теперь герои остаются лишь с горячими воспоминаниями и мечтами, обжигая свои сердца любовью, в то время как лица их обращены к смерти.

Тематика и настроение

«Тихий свет» — это своеобразная «меланхолия русской души», которую мог бы оценить сам Ларс Фон Триер. Спектакль заставляет задуматься о том, что порой важнейшие события проходят мимо нас, оставляя лишь горечь и сожаление.

Креативная команда

Режиссером спектакля выступил Семён Серзин, а художественное оформление создала Лиза Мирошникова. Их совместная работа обещает зрителям глубокую эмоциональную атмосферу и визуальное наслаждение.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Арина Лыкова, Юлия Дейнега, Марина Даминева, Анна Щетинина и Владимир Карпов / Михаил Касапов. Каждый из них привнесет свою уникальную интерпретацию в образы персонажей, делая представление ещё более захватывающим.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль, который может изменить ваше восприятие жизни и искусства! «Тихий свет» — это произведение, которое заставит вас задуматься о важности каждого мгновения.