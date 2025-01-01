The Jazz Loft Band

Горячий новоорлеанский джаз. Без микрофонов в уютном зале

В Ритм Блюз Кафе, в самом сердце Москвы, более 12 лет каждую среду музыканты проекта The Jazz Loft играют и поют в полную акустику, возвращая зрителей в атмосферу джаза столетней давности, как это делали великие пионеры жанра в барах, клубах, на улицах и пароходах Нового Орлеана — колыбели джаза!

Выступления ведущих артистов

С момента своего основания в 2011 году проект The Jazz Loft представлял выступления ведущих артистов джаза из России, Европы и Америки, каждый раз погружая зрителей в уникальную атмосферу живого джаза.

Руководитель проекта

В данный момент джаз-бэндом руководит ветеран проекта и отечественной джазовой сцены, саксофонист и кларнетист Игорь Алексеевич Тертычный.