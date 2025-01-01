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The Jazz Loft Band
Билеты от 1500₽
Киноафиша The Jazz Loft Band

The Jazz Loft Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Горячий новоорлеанский джаз. Без микрофонов в уютном зале

В Ритм Блюз Кафе, в самом сердце Москвы, более 12 лет каждую среду музыканты проекта The Jazz Loft играют и поют в полную акустику, возвращая зрителей в атмосферу джаза столетней давности, как это делали великие пионеры жанра в барах, клубах, на улицах и пароходах Нового Орлеана — колыбели джаза!

Выступления ведущих артистов

С момента своего основания в 2011 году проект The Jazz Loft представлял выступления ведущих артистов джаза из России, Европы и Америки, каждый раз погружая зрителей в уникальную атмосферу живого джаза.

Руководитель проекта

В данный момент джаз-бэндом руководит ветеран проекта и отечественной джазовой сцены, саксофонист и кларнетист Игорь Алексеевич Тертычный.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
6 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
13 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
20 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
27 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
3 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
10 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
17 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
24 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
1 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
8 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
15 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
22 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
29 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
5 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
12 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
19 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
26 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
3 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
10 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
17 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
24 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽

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