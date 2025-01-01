День рождения Сергея Воронова и вечер блюза в The Crossroadz

Приглашаем вас на уникальное событие — день рождения Сергея Воронова, лидера группы The Crossroadz! Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей блюза и рок-н-ролла.

Русский блюз мирового уровня

The Crossroadz уже давно завоевали признание не только в России, но и за ее пределами. Группу нередко называют «элитой российского ритм-энд-блюза» и «харизмой русского рок-н-ролла». Их стиль и звучание отличаются глубиной и искренностью, что делает каждое выступление незабываемым.

Специальные гости и программа вечера

В этот вечер Сергея поздравят специальные гости, имена которых мы анонсируем ближе к дате. Ожидайте много сюрпризов и ярких выступлений, которые добавят атмосферы праздника!

Энергия и драйв на сцене

Вас ждет вечер, наполненный настоящей мужской энергией. The Crossroadz представят свои лучшие хиты и новые композиции, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Если вы цените качественную музыку и атмосферные выступления, это событие нельзя пропустить!