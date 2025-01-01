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The Crossroadz
Киноафиша The Crossroadz

The Crossroadz

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

День рождения Сергея Воронова и вечер блюза в The Crossroadz

Приглашаем вас на уникальное событие — день рождения Сергея Воронова, лидера группы The Crossroadz! Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей блюза и рок-н-ролла.

Русский блюз мирового уровня

The Crossroadz уже давно завоевали признание не только в России, но и за ее пределами. Группу нередко называют «элитой российского ритм-энд-блюза» и «харизмой русского рок-н-ролла». Их стиль и звучание отличаются глубиной и искренностью, что делает каждое выступление незабываемым.

Специальные гости и программа вечера

В этот вечер Сергея поздравят специальные гости, имена которых мы анонсируем ближе к дате. Ожидайте много сюрпризов и ярких выступлений, которые добавят атмосферы праздника!

Энергия и драйв на сцене

Вас ждет вечер, наполненный настоящей мужской энергией. The Crossroadz представят свои лучшие хиты и новые композиции, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Если вы цените качественную музыку и атмосферные выступления, это событие нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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