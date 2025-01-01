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Тетки
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Спектакль Тетки

16+
Продолжительность 2 часа 25 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Спектакль «Тетки» — это комедия-фарс от известного актера, сценариста и драматурга Александра Коровкина, автора популярных сериалов и пьес, которые завоевали популярность в театрах России и за её пределами.

Сюжет

Две сестры мудрого возраста живут в старинном особняке, который им достался в наследство. Дом находится в самом центре города и становится объектом желания для местных чиновников и многочисленной родни. Возникают комические ситуации и недоразумения, которые только усиливаются благодаря детективной ноте, вложенной в сюжет пьесы.

 

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Андрей Сенько
Вадим Тихоненко
Халида Иванова
Ольга Кандазис
Софья Васильева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 августа
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

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