Описание спектакля

Спектакль «Тетки» — это комедия-фарс от известного актера, сценариста и драматурга Александра Коровкина, автора популярных сериалов и пьес, которые завоевали популярность в театрах России и за её пределами.

Сюжет

Две сестры мудрого возраста живут в старинном особняке, который им достался в наследство. Дом находится в самом центре города и становится объектом желания для местных чиновников и многочисленной родни. Возникают комические ситуации и недоразумения, которые только усиливаются благодаря детективной ноте, вложенной в сюжет пьесы.