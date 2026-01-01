Детский интерактивный спектакль «Теремок» в Свердловской государственной детской филармонии

В Свердловской государственной детской филармонии пройдет интерактивный музыкальный спектакль «Теремок». Эта постановка создана в рамках цикла «На полянке», который ориентирован на самых маленьких зрителей, начиная с возраста 0+.

Особенности спектакля

Оформление: Яркие крупные куклы и красочные декорации делают спектакль зрелищным и запоминающимся.

Длительность: Постановка длится около 40–45 минут, что идеально подходит для удержания внимания малышей.

Не упустите возможность провести время с детьми на этом увлекательном и обучающем мероприятии!