Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

О спектакле

Детский интерактивный спектакль «Теремок» в Свердловской государственной детской филармонии

В Свердловской государственной детской филармонии  пройдет интерактивный музыкальный спектакль «Теремок». Эта постановка создана в рамках цикла «На полянке», который ориентирован на самых маленьких зрителей, начиная с возраста 0+.

Особенности спектакля

  • Интерактивность: Дети не просто наблюдают за сказкой, а активно участвуют в ней, помогая героям собирать цветы, прятаться от дождя и «лепить пирожки».
  • Оформление: Яркие крупные куклы и красочные декорации делают спектакль зрелищным и запоминающимся.
  • Длительность: Постановка длится около 40–45 минут, что идеально подходит для удержания внимания малышей.

Не упустите возможность провести время с детьми на этом увлекательном и обучающем мероприятии!

Купить билет на спектакль Теремок

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
21 ноября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
28 ноября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
5 декабря суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
30 января суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
13 февраля суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Zатмение
12+
Рок
Zатмение
15 мая в 19:00 Фабрика
от 1000 ₽
Собаки
12+
Детский Музыка
Собаки
19 апреля в 15:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Маскарад
16+
Драма Премьера
Маскарад
1 апреля в 18:30 Свердловский театр драмы
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше