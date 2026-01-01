Спектакль Федя и Вика в стране Футболии

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Живой театр 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новые приключения Феди и Вики на сцене Живого театра

В Живом театре пройдет спектакль, посвященный захватывающим приключениям Феди и Вики. Главный герой, Федя, волшебным образом оказывается в стране «Футболию», где становится капитаном команды «Русиполие».

Команда «Русиполие» готовится к важному матчу с «Бразиморие», которую возглавляет капитан Шулёха. Этот персонаж является отсылкой к броненосцу Фулеко, талисману чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. После неудачи Федя теряет веру в себя, но на помощь приходит комментатор Вика Трещетка, которая становится его новым тренером. Благодаря её поддержке Федя и его команда готовятся к реваншу и в итоге достигают своей цели, становясь чемпионами страны Футболии.

Спектакль удивит зрителей не только захватывающим сюжетом, но и музыкальным сопровождением ансамбля музыкантов, что добавит атмосферности и динамики в представление. Премьера спектакля порадует как детей, так и взрослых, особенно тех, кто увлекается футболом и весёлыми историями.

В других городах
Март
Апрель
Май
15 марта воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12 апреля воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
10 мая воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

В ближайшие дни

С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
31 марта в 18:00 Шалом Шанхай
от 1600 ₽
Хозяйка Медной горы
12+
Мюзикл
Хозяйка Медной горы
19 апреля в 15:00 Окружной дом офицеров
от 700 ₽
Айболит Суперстар
6+
Мюзикл Детский
Айболит Суперстар
4 апреля в 14:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
