Спектакль Федя и Вика в стране Футболии

Новые приключения Феди и Вики на сцене Живого театра

В Живом театре пройдет спектакль, посвященный захватывающим приключениям Феди и Вики. Главный герой, Федя, волшебным образом оказывается в стране «Футболию», где становится капитаном команды «Русиполие».

Команда «Русиполие» готовится к важному матчу с «Бразиморие», которую возглавляет капитан Шулёха. Этот персонаж является отсылкой к броненосцу Фулеко, талисману чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. После неудачи Федя теряет веру в себя, но на помощь приходит комментатор Вика Трещетка, которая становится его новым тренером. Благодаря её поддержке Федя и его команда готовятся к реваншу и в итоге достигают своей цели, становясь чемпионами страны Футболии.

Спектакль удивит зрителей не только захватывающим сюжетом, но и музыкальным сопровождением ансамбля музыкантов, что добавит атмосферности и динамики в представление. Премьера спектакля порадует как детей, так и взрослых, особенно тех, кто увлекается футболом и весёлыми историями.