Театральное представление для самых маленьких: «Теремок»

Детская сказка «Теремок» была написана известным советским поэтом и драматургом Самуилом Яковлевичем Маршаком в 1940 году. В центре сюжета – дружба и поддержка в различных ситуациях, как радостных, так и сложных.

Весёлое музыкальное представление на основе этой сказки ставится на сцене театра с сентября 1989 года. Спектакль знакомит юных зрителей с жанром мюзикла и способствует развитию интереса к театру с раннего возраста.

Неповторимая музыка к спектаклю принадлежит композитору Александру Шишкину, который на протяжении многих лет возглавлял музыкальную часть театра. Его творения помогают создать яркую атмосферу, полную веселья и задора.

Спектакль «Теремок» предназначен для детей от 3 лет, что делает его отличным выбором для семейного просмотра.