Рождественское чудо
Киноафиша Рождественское чудо

Спектакль Рождественское чудо

16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Рождественское чудо» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зрителей ждет захватывающая комедия «Рождественское чудо». Это история о Снежане, юной филологе, обожающей сказки и верящей в чудеса. Она мечтает о простом человеческом счастье, и, кажется, мечты начинают сбываться.

О сюжете

В канун Нового Года жизнь Снежаны кардинально меняется: она получает загадочную посылку, внутри которой оказывается симпатичный незнакомец. Волшебство и магия заполняют её мир, а в центре этой сюрреалистичной истории — настоящая любовь! Свидетельствуем, как оживают картины, появляются сказочные персонажи, и даже Баба Яга не оставит зрителей равнодушными.

Кому подойдёт

Этот спектакль-комедия приглашает всех, кто любит сказки и не против немного развлечься. «Рождественское чудо» станет настоящим одой любви — судьбоносной и нежной. Спектакль подарит зрителям множество смешных и нелепых моментов!

В ролях
Евгения Осипова
Анатолий Руденко
Александр Мартынов
Купить билет на спектакль Рождественское чудо

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
от 1500 ₽

