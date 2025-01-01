Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Технология
Билеты от 2000₽
Киноафиша Технология

Технология

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы ТЕХНОЛОГИЯ в Академ джаз клубе

В 2025 году легендарная группа ТЕХНОЛОГИЯ отмечает 35-летие масштабным юбилейным туром! На концерте в Академ джаз клубе вас ждёт настоящее музыкальное путешествие во времени.

Культовые хиты, ставшие саундтреком эпохи

В программе концерта прозвучат культовые хиты, такие как «Всё, что ты хочешь», «Странные танцы», «Нажми на кнопку», «Полчаса», «Холодный след», «Сигнал», «Сегодня ночью». Эти песни не просто занимали верхние строчки хит-парадов 90-х — они стали неотъемлемой частью музыкальной культуры целого поколения.

Эксперименты со звуком и оригинальное звучание

Группа ТЕХНОЛОГИЯ смело экспериментировала со звуком и опередила своё время. Она продолжает удивлять поклонников свежими треками и современным звучанием. Яркое шоу, оригинальный видеоряд и неподражаемый вокал Владимира Нечитайло подарят вам незабываемые эмоции и новые музыкальные открытия.

Вокал, который стал визитной карточкой

Вокал Владимира Нечитайло часто сравнивают с голосом Дэвида Гаана из Depeche Mode. Его глубокий, пронизывающий и слегка отстранённый тембр идеально вписывается в эстетику синти-попа и новой волны. В начале 90-х Нечитайло основал российский фан-клуб Depeche Mode и активно популяризировал творчество таких групп, как Duran Duran, Alphaville и Kraftwerk.

Фирменный стиль и уникальное звучание

Несмотря на влияние западной сцены, артисты подчеркивают, что сходство было следствием общих музыкальных тенденций, а не прямого подражания. ТЕХНОЛОГИЯ всегда стремилась к собственному, оригинальному звучанию. Их музыка строится на мощных синтезаторных партиях, современных семплах и компьютерных технологиях, создавая атмосферу, которая одновременно холодная и романтичная, индустриальная и мелодичная.

Присоединяйтесь к празднованию 35-летия культовой группы ТЕХНОЛОГИЯ на сцене Академ джаз клуба!

Купить билет на концерт Технология

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
28 октября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
21 ноября в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
26 сентября в 22:00 Standup Café
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше