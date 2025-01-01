Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тебя 2
Киноафиша Тебя 2

Спектакль Тебя 2

Новая пластическая история о мужчине и женщине 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тебя 2» в «Одном театре»

Спектакля «Тебя 2» — сиквел популярной постановки. На сцене вновь воссоединяются любимые зрителями актеры: Арсений Фогелев и Татьяна Башкова, которые продолжают исследовать многогранные взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

Что ожидает зрителей?

На протяжении одного часа зрители смогут насладиться несколькими мини-историями, каждая из которых раскрывает новые аспекты эмоциональных связей. Новая хореография, созданная приглашенным хореографом, придаст спектаклю особую выразительность. Имя хореографа пока держится в секрете, что добавляет интриги к предстоящему событию.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Тебя 2» обещает стать не только зрелищным, но и глубоким погружением в мир человеческих чувств и отношений. Не упустите возможность увидеть, как талантливые актеры и хореограф объединяют свои усилия для создания уникального театрального опыта.

Приходите в «Одном театре» и станьте свидетелями нового взгляда на вечные темы любви и понимания!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Жениться нельзя расстаться
16+
Комедия
Жениться нельзя расстаться
21 января в 19:00 Центральный концертный зал
Билеты
Серая радуга
18+
Драма
Серая радуга
21 сентября в 19:00 Один театр
от 800 ₽
Шедевры «Русских сезонов» в Париже
6+
Балет
Шедевры «Русских сезонов» в Париже
9 сентября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше