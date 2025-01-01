Спектакль Театрализованная экскурсия

Экскурсия по театру и показ спектакля

Откройте для себя волшебный мир театра кукол, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.

Путешествие по музею

Вас ждёт увлекательное путешествие по музею, где вы познакомитесь с многообразием кукол и их историей.

Волшебство кукольного мастерства

Познайте секреты кукольного искусства, подержите в руках настоящую театральную куклу и погрузитесь в атмосферу творчества.

Камерный моноспектакль

Приятный сюрприз — моноспектакль, где куклы, благодаря мастерству кукловода, оживают и делятся своими историями.