Театрализованная экскурсия
Билеты от 0₽
Театрализованная экскурсия

Спектакль Театрализованная экскурсия

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Экскурсия по театру и показ спектакля

Откройте для себя волшебный мир театра кукол, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю.

Путешествие по музею
Вас ждёт увлекательное путешествие по музею, где вы познакомитесь с многообразием кукол и их историей.

Волшебство кукольного мастерства
Познайте секреты кукольного искусства, подержите в руках настоящую театральную куклу и погрузитесь в атмосферу творчества.

Камерный моноспектакль
Приятный сюрприз — моноспектакль, где куклы, благодаря мастерству кукловода, оживают и делятся своими историями.

Купить билет на спектакль

Расписание

29 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
13:00

