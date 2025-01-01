Спектакль Кот в сапогах

Новая версия «Кота в сапогах»

Знаменитая сказка Шарля Перро получила новую жизнь в нашем театре. Эта история, созданная с юмором и пересказанная в стихах Софьей Прокофьевой и Генрихом Сапгиром, обещает удивить и взрослых, и детей. Музыку к спектаклю написал Юрий Алябов, а режиссер Жанна Тертерян объединила таланты авторов и актеров, чтобы подарить зрителям незабываемое представление.

Удивительные герои

На сцене появятся:

Людоед, который мечтает играть на скрипке,

Добрейший Король,

Самая настоящая мышка,

Принцесса-недопринцесса,

Жак-простак,

И, конечно же, тот самый кот, о котором мы пока сохраним интригу.

Что скрывается за ярким действием

Красочная и динамичная постановка не только развлекает, но и несет глубокий смысл. Спектакль напоминает, что «не всё то золото, что блестит», и показывает, что настоящая принцесса — это не только внешность, но и внутренние качества.

Для любителей приключений и котов

Этот спектакль создан для тех, кто ценит захватывающие истории, искренний юмор, красивые стихи, музыку и, конечно же, любит котов.

Приходите, чтобы узнать, что нужно для превращения в настоящую принцессу!