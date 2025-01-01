Меню
Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театр на Басманной 0+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новая версия «Кота в сапогах»

Знаменитая сказка Шарля Перро получила новую жизнь в нашем театре. Эта история, созданная с юмором и пересказанная в стихах Софьей Прокофьевой и Генрихом Сапгиром, обещает удивить и взрослых, и детей. Музыку к спектаклю написал Юрий Алябов, а режиссер Жанна Тертерян объединила таланты авторов и актеров, чтобы подарить зрителям незабываемое представление.

Удивительные герои

На сцене появятся:

  • Людоед, который мечтает играть на скрипке,
  • Добрейший Король,
  • Самая настоящая мышка,
  • Принцесса-недопринцесса,
  • Жак-простак,
  • И, конечно же, тот самый кот, о котором мы пока сохраним интригу.

Что скрывается за ярким действием

Красочная и динамичная постановка не только развлекает, но и несет глубокий смысл. Спектакль напоминает, что «не всё то золото, что блестит», и показывает, что настоящая принцесса — это не только внешность, но и внутренние качества.

Для любителей приключений и котов

Этот спектакль создан для тех, кто ценит захватывающие истории, искренний юмор, красивые стихи, музыку и, конечно же, любит котов.

Приходите, чтобы узнать, что нужно для превращения в настоящую принцессу!

Режиссер
Жанна Тертерян
В ролях
Дарья Каденская
Ирина Елисеева
Евгений Петиш
Павел Бадрах
Александр Юдин

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Кот в сапогах

