Старомодная комедия
Киноафиша Старомодная комедия

Спектакль Старомодная комедия

Постановка
Театр «Рассвет» 18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+

О спектакле

«Старомодная комедия» в театре «Рассвет»

Театр «Рассвет» представляет спектакль «Старомодная комедия» — увлекательное и трогательное зрелище, где чувства героев вспыхивают в самый неожиданный момент. Два персонажа с абсолютно разными характерами оказываются в смешных и трогательных обстоятельствах, открывая свои души друг другу и зрителям.

О сюжете

Главные герои — эксцентричная актриса и строгий хирург, которые долго не могут понять друг друга. На фоне комичных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета они начинают осознавать, как сильно могут изменить жизнь друг друга. Неподходящие, казалось бы, люди ищут способы преодолеть свои барьеры. Осмелятся ли они начать новую жизнь вместе?

Команда постановки

Режиссёр спектакля — Валентина Вамбольт, а также участвуют Георгий Грабарь (режиссёр по пластике) и Никита В. Коломейцев (сценограф). Главные роли исполняют талантливые актёры Светлана Распутина и Сергей Арусланов.

Для зрителей

Спектакль «Старомодная комедия» понравится всем любителям комедий с глубоким смыслом и неожиданными поворотами сюжета. Каждый гость получит в подарок бокал игристого или, по желанию, чай и кофе. Приходите, чтобы насладиться искренними эмоциями и уникальным театральным опытом!

Купить билет на спектакль Старомодная комедия

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
27 декабря суббота
19:00
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽

