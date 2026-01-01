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Дождь
Киноафиша Дождь

Спектакль Дождь

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О спектакле

Трогательная история о счастье в театре «Буфф»

Удивительная летняя ночь

Спектакль «Дождь» — лёгкая и трогательная история, рассказывающая о необычной летней ночи, когда возможны самые невероятные вещи. Герои этой постановки — обычные люди, которых можно встретить на улице или узнать в самом себе.

Вопросы о счастье

Сюжет поднимает важные вопросы, которые, возможно, каждый зритель задавал себе: случай или судьба делают людей счастливыми? И в чём, собственно, заключается это счастье? Главный герой, немолодой и не очень преуспевающий писатель, размышляет: «Про эту удивительную ночь можно было бы написать пьесу, только кто мне поверит?»

Смелость жизни

Автор пьесы словно обращается к зрителям с этим вопросом и верит, что жизнь бывает гораздо смелее, чем мы можем представить в своих фантазиях. Не упустите возможность окунуться в мир эмоций и размышлений о счастье!

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Мурад Султаниязов
Анна Коршук
Илья Кузнецов

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь

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