Трогательная история о счастье в театре «Буфф»

Удивительная летняя ночь

Спектакль «Дождь» — лёгкая и трогательная история, рассказывающая о необычной летней ночи, когда возможны самые невероятные вещи. Герои этой постановки — обычные люди, которых можно встретить на улице или узнать в самом себе.

Вопросы о счастье

Сюжет поднимает важные вопросы, которые, возможно, каждый зритель задавал себе: случай или судьба делают людей счастливыми? И в чём, собственно, заключается это счастье? Главный герой, немолодой и не очень преуспевающий писатель, размышляет: «Про эту удивительную ночь можно было бы написать пьесу, только кто мне поверит?»

Смелость жизни

Автор пьесы словно обращается к зрителям с этим вопросом и верит, что жизнь бывает гораздо смелее, чем мы можем представить в своих фантазиях. Не упустите возможность окунуться в мир эмоций и размышлений о счастье!