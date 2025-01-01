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Таня
Билеты от 1000₽
Киноафиша Таня

Спектакль Таня

Константин Богомолов инсценирует советскую историю любви и взросления
Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Константина Богомолова по пьесе Алексея Арбузова

«Таня» — одна из самых значимых пьес советской драматургии. Алексей Арбузов, родившийся в 1908 году в дворянской семье, рано остался без родителей. Судьбоносным событием для будущего драматурга стало посещение спектакля Шиллера «Разбойники» в 1919 году, после чего Арбузов увлекся театром.

Начало театральной карьеры

В 16 лет он поступил в драматическую студию под руководством Павла Гайдебурова. Несколько лет играл в передвижном театре, а позже принял участие в создании агитвагона, путешествующего по стране. Отсутствие собственного драматурга в этом проекте подтолкнуло Арбузова к написанию пьес, что привело к его первым публикациям и интересу со стороны профессиональных театров.

Пьеса «Таня» и признание

Настоящую известность Арбузову принесла камерная драма «Таня», повествующая об истории любви и взросления девушки по имени Таня. Пьеса была написана специально для актрисы Марии Бабановой и впервые представлена зрителям в 1939 году в Театре Революции (нынешнем театре им. В. Маяковского).

Влияние и известные исполнительницы

В разные годы роль Тани в театре и кино исполняли такие выдающиеся актрисы, как Алиса Фрейндлих, Дарья Семенова и Ольга Яковлева.

 

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Анна Патокина
Василиса Перелыгина
Анастасия Ильинская
Дмитрий Куличков
Вера Майорова-Земская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня

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