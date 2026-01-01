Нарратив-мозаика «Поиск» в Пермском Молодежном

Спектакль «Поиск» — это уникальная лаборатория, в которой исследуются внутренние переживания человека. Здесь ваши чувства и мысли станут ключевыми элементами представления, в котором нет традиционного сюжета, но есть множество фрагментов жизни, отражающих различные состояния: юность и страх, любовь и потери, одиночество и надежда.

О чем спектакль?

«Поиск» представляет собой ритуал, в котором голоса, жесты и тишина соединяются в единое целое. Это не просто рассказ, а задача быть в моменте, проживать каждое состояние. Зрители станут свидетелями тонкого исследования таких тем, как поиск смысла и освобождение от внутреннего давления.

Интерактивная часть

После спектакля у вас будет возможность остаться для обсуждения в сакральной обстановке. Это прекрасный шанс поделиться своими историями взросления как вербально, так и через движении. Вместе с другими зрителями мы создадим атмосферу, наполняющую дух настоящего праздника.

Режиссура

Режиссером спектакля является Мария Корнилицина, чей талант и оригинальный подход обещают оставить незабываемые впечатления. Продолжительность представления составляет 1 час 20 минут без антракта, с учетом интерактива.

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта!