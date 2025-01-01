Никита Высоцкий, Александр Домогаров в музыкальном спектакле «Сыновья уходят в бой»

«Мы довоёвываем в своих песнях» – эти слова Владимира Высоцкого отражают суть его творчества, в котором тема войны занимает особое место. Музыкальная программа «Сыновья уходят в бой» посвящена 80-летию Великой Победы и станет данью уважения как погибшим, так и ветеранам Великой Отечественной войны.

Личные истории через песни

Высоцкий верил, что его песни о войне – это не просто слова, а глубоко личные истории, отражающие переживания людей, находящихся на передовой или в окопах. Каждая композиция пронизана болью и надеждой, что делает их особенно трогательными.

Избранные произведения

В спектакле прозвучат знаменитые песни Высоцкого, такие как «Тот, который не стрелял…», «Военная песня», «Письмо», «ЯК-Истребитель» и другие. Также будут исполнены песни из спектаклей «Павшие и живые», «Звёзды для лейтенанта», «Пристегните ремни» и из фильмов «Я родом из детства», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», «Вертикаль», «Единственная дорога».

Наследие Высоцкого

Военная тема была близка Высоцкому с детства. Он вырос в семье военного и с 8 лет жил с отцом в Германии в военном городке, где его отец прошел всю войну. Эти воспоминания о фронтовиках, которые он слушал в детстве, глубоко повлияли на его творчество.

Участники спектакля

В программе примут участие:

Народный артист России - Александр Домогаров

Почетный деятель искусств города Москвы - Никита Высоцкий

Образцово-показательный Оркестр Войск национальной гвардии России

Руководитель оркестра – полковник Шахмухаметов Азат Галиевич. Музыкальный продюсер – Алексей Козин.

Не пропустите

Этот спектакль – уникальная возможность прикоснуться к наследию Владимира Высоцкого и почувствовать его дух, который продолжает жить в сердцах людей. Приходите, чтобы вспомнить и отдать дань памяти тем, кто сражался за нашу свободу.