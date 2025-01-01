Приглашаем вас в уникальное пространство, созданное с душой, чтобы познакомить с богатством русской устной традиции. Музей русской сказки предлагает вам увлекательное путешествие в мир, наполненный историей, легендами и загадками.
Это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем музее. Мы находимся в самом сердце Петербурга по адресу: Каменноостровский проспект, 61. Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир русской сказки!
Дети до 3-х лет посещают музей бесплатно. Тариф «Детский» для детей до 14 лет включительно.
До встречи… за лесами, за горами!