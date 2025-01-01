Музей русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас в уникальное пространство, созданное с душой, чтобы познакомить с богатством русской устной традиции. Музей русской сказки предлагает вам увлекательное путешествие в мир, наполненный историей, легендами и загадками.

Что вас ожидает?

500 кв. метров экспозиции, разделённой на 15 залов.

экспозиции, разделённой на 15 залов. Интерактивные экспонаты: возможность трогать, пробовать и забираться внутрь.

возможность трогать, пробовать и забираться внутрь. Тайны избушки Бабы Яги и встречи со Змеем Горынычем.

и встречи со Змеем Горынычем. Секреты русских былинных героев и древних кузнецов.

и древних кузнецов. Чудесный сад с золотыми яблоками и живой и мёртвой водой.

с золотыми яблоками и живой и мёртвой водой. Волшебные артефакты: гребень, зеркальце и сапоги-скороходы.

гребень, зеркальце и сапоги-скороходы. Выставка кокошников с возможностью примерки.

с возможностью примерки. Травяной чай из самовара для создания уютной атмосферы.

Это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем музее. Мы находимся в самом сердце Петербурга по адресу: Каменноостровский проспект, 61. Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир русской сказки!

Специальные предложения

Дети до 3-х лет посещают музей бесплатно. Тариф «Детский» для детей до 14 лет включительно.

До встречи… за лесами, за горами!