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Свободное посещение музея

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О концерте/спектакле

Музей русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас в уникальное пространство, созданное с душой, чтобы познакомить с богатством русской устной традиции. Музей русской сказки предлагает вам увлекательное путешествие в мир, наполненный историей, легендами и загадками.

Что вас ожидает?

  • 500 кв. метров экспозиции, разделённой на 15 залов.
  • Интерактивные экспонаты: возможность трогать, пробовать и забираться внутрь.
  • Тайны избушки Бабы Яги и встречи со Змеем Горынычем.
  • Секреты русских былинных героев и древних кузнецов.
  • Чудесный сад с золотыми яблоками и живой и мёртвой водой.
  • Волшебные артефакты: гребень, зеркальце и сапоги-скороходы.
  • Выставка кокошников с возможностью примерки.
  • Травяной чай из самовара для создания уютной атмосферы.

Это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем музее. Мы находимся в самом сердце Петербурга по адресу: Каменноостровский проспект, 61. Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир русской сказки!

Специальные предложения

Дети до 3-х лет посещают музей бесплатно. Тариф «Детский» для детей до 14 лет включительно.

До встречи… за лесами, за горами!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
10:00 от 990 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Мастер-класс «Роспись BearBrick»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись BearBrick»
8 августа в 12:00 Markofken Art Gallery
от 3500 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
16+
Мастер-класс
Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
4 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 4500 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
18 августа в 12:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
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