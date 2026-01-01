Оповещения от Киноафиши
Практикум с Тиной Канделаки: зарядись энергией!

Весна — время обновления, когда особенно важно пробудить внутреннюю энергию и вернуть себе драйв к жизни и действию. Как не выгореть, найти баланс между умом и телом и снова почувствовать вкус к своим целям? На эти вопросы ответит Тина Канделаки — медиа-менеджер, бизнес-леди и пример силы, дисциплины и стиля.

Чему научитесь на практикуме?

На практикуме Тина поделится своими принципами энергоэффективности. Вы узнаете:

  • как управлять собой в условиях постоянного стресса;
  • как распознавать и побеждать «воров энергии»;
  • как превращать идеи в реальные шаги.

Участников ждут практические задания, живой диалог и возможность задать вопросы лично.

Инвестиции в себя

«Лучшее вложение — это инвестиция в себя. Всё остальное придёт как следствие», — Тина Канделаки.

Начните весну с новой энергией, ясностью и вдохновением!

Количество мест ограничено!

Март
7 марта суббота
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 10000 ₽

