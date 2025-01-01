Экскурсия для детей и их родителей в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже пройдёт увлекательная экскурсия для детей и их родителей. Программа экскурсии включает в себя:

Лоджии Рафаэля с копией ватиканской росписи;

с копией ватиканской росписи; Рыцарский зал с древними шедеврами оружейного дела;

с древними шедеврами оружейного дела; Зал Снейдерса с современным искусством;

с современным искусством; Павильонный зал с мозаикой и часами «Павлин».

Дети смогут познакомиться со сказочными существами музея, а взрослые откроют для себя новые сокровища Эрмитажа. Экскурсия будет интересна семьям с детьми от пяти до двенадцати лет, которые увлечены историей и искусством.

Посещение Эрмитажа — это не только возможность насладиться прекрасным искусством, но и увлекательное путешествие в мир культуры, которое оставит незабываемые впечатления как у детей, так и у их родителей.