В Государственном Эрмитаже пройдёт увлекательная экскурсия для детей и их родителей. Программа экскурсии включает в себя:
Дети смогут познакомиться со сказочными существами музея, а взрослые откроют для себя новые сокровища Эрмитажа. Экскурсия будет интересна семьям с детьми от пяти до двенадцати лет, которые увлечены историей и искусством.
Посещение Эрмитажа — это не только возможность насладиться прекрасным искусством, но и увлекательное путешествие в мир культуры, которое оставит незабываемые впечатления как у детей, так и у их родителей.