Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища
Киноафиша Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища

Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища

0+
Возраст 0+

О выставке

Экскурсия для детей и их родителей в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже пройдёт увлекательная экскурсия для детей и их родителей. Программа экскурсии включает в себя:

  • Лоджии Рафаэля с копией ватиканской росписи;
  • Рыцарский зал с древними шедеврами оружейного дела;
  • Зал Снейдерса с современным искусством;
  • Павильонный зал с мозаикой и часами «Павлин».

Дети смогут познакомиться со сказочными существами музея, а взрослые откроют для себя новые сокровища Эрмитажа. Экскурсия будет интересна семьям с детьми от пяти до двенадцати лет, которые увлечены историей и искусством.

Посещение Эрмитажа — это не только возможность насладиться прекрасным искусством, но и увлекательное путешествие в мир культуры, которое оставит незабываемые впечатления как у детей, так и у их родителей.

Купить билет на выставка Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
13 декабря суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
15:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
14 декабря воскресенье
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
16 декабря вторник
12:15
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
17 декабря среда
12:15
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
18 декабря четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
20 декабря суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
15:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
21 декабря воскресенье
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
23 декабря вторник
12:15
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
24 декабря среда
12:15
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽
25 декабря четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 7000 ₽

Фотографии

Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища Эрмитаж для детей: благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища

В ближайшие дни

Мастер-класс по живописи «Рисуем в арт-галерее дворца»
6+
Мастер-класс Живопись
Мастер-класс по живописи «Рисуем в арт-галерее дворца»
15 декабря в 18:00 Markofken Art Gallery
от 3200 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
26 января в 20:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
8 января в 12:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше