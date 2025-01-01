Выставка «Большая Страна». Уникальное погружение в мир искусства: формат «Максимум»

Если вы хотите удивить свою вторую половину и провести время по-особенному, формат «Максимум» создан именно для вас. Это не просто прогулка — это погружение в атмосферу мультимедиа, звуков, ароматов и совместного творчества, где каждый момент наполнен смыслом и вниманием.

Что входит в программу?

Выставка «Большая Страна» — вас ждет персональный экскурсовод, который проведет через 8 мультимедийных залов. Откройте для себя световые инсталляции, авторскую музыку, ароматы различных регионов России, проекции и тактильные артефакты (соль, лава). Не забудьте сделать стильные фотографии в многочисленных фотозонах!

— вас ждет персональный экскурсовод, который проведет через 8 мультимедийных залов. Откройте для себя световые инсталляции, авторскую музыку, ароматы различных регионов России, проекции и тактильные артефакты (соль, лава). Не забудьте сделать стильные фотографии в многочисленных фотозонах! Мастер-классы: «ИИ и стикерпак» — создайте цифровые стикеры с помощью искусственного интеллекта. «Руны и Талисманы» — сделайте талисманы с личным значением на магните и брелоке.

Горячие напитки для двоих — насладитесь чаем или кофе.

— насладитесь чаем или кофе. Подарок на память — получите уникальный сувенир.

— получите уникальный сувенир. Персональный стикерпак — мы подготовим и передадим вам стикер пак с вашими фотографиями с выставки после посещения.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, наполненный искусством и творчеством. Формат «Максимум» — это ваш шанс на уникальные воспоминания!