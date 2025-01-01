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Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
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Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса

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О концерте/спектакле

Выставка «Большая Страна». Уникальное погружение в мир искусства: формат «Максимум»

Если вы хотите удивить свою вторую половину и провести время по-особенному, формат «Максимум» создан именно для вас. Это не просто прогулка — это погружение в атмосферу мультимедиа, звуков, ароматов и совместного творчества, где каждый момент наполнен смыслом и вниманием.

Что входит в программу?

  • Выставка «Большая Страна» — вас ждет персональный экскурсовод, который проведет через 8 мультимедийных залов. Откройте для себя световые инсталляции, авторскую музыку, ароматы различных регионов России, проекции и тактильные артефакты (соль, лава). Не забудьте сделать стильные фотографии в многочисленных фотозонах!
  • Мастер-классы:
    • «ИИ и стикерпак» — создайте цифровые стикеры с помощью искусственного интеллекта.
    • «Руны и Талисманы» — сделайте талисманы с личным значением на магните и брелоке.
  • Горячие напитки для двоих — насладитесь чаем или кофе.
  • Подарок на память — получите уникальный сувенир.
  • Персональный стикерпак — мы подготовим и передадим вам стикер пак с вашими фотографиями с выставки после посещения.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, наполненный искусством и творчеством. Формат «Максимум» — это ваш шанс на уникальные воспоминания!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 17:00 от 6000 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 5500 ₽ 12:00 от 5500 ₽ 13:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 15:00 от 5500 ₽ 16:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 6000 ₽ 12:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 14:00 от 6000 ₽ 15:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽ 17:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

Планетарий
6+
Естественно-научные Интерактивный
Планетарий
29 июля в 16:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
18+
Мастер-класс
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
23 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
29 июля в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1150 ₽
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