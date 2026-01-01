Лекция о Франсиско Гойе в Люмьер-Холле

На лекции в Люмьер-Холл мы обсудим великого испанского художника Франсиско Гойю. В центре внимания окажется его путь от придворного живописца до первого художника современности, который осмелился запечатлеть на холсте живую политическую трагедию.

Гойя был пионером среди романтиков. Он первым заглянул в глубины человеческой природы, чтобы запечатлеть наши страхи, безумие и скрытые ужасы. Его творчество стало символом перехода от классической живописи к модернизму, который зародился в XIX веке.

Лектор

Лекцию ведёт Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она поделится своими знаниями и пониманием художественного наследия Гойи.

Эта лекция будет интересна всем любителям искусства и истории живописи, а также тем, кто желает глубже понять влияние Гойи на искусство своего времени и последующих эпох.