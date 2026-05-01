Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Движение Земли
Билеты от 900₽
Киноафиша Движение Земли

Движение Земли

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О выставке

Учебно-познавательный фильм «Движение Земли»

Фильм «Движение Земли» предлагает зрителям уникальную возможность узнать о нашей планете и ее движении в Солнечной системе. Увлекательное полнокупольное решение позволит не только насладиться красотой каждого времени года, но и увидеть Землю из космоса.

Вы сможете понять, как суточное вращение Земли влияет на смену дня и ночи, а также почему изменяются времена года. Этот образовательный фильм станет отличным дополнением для всех, кто интересуется астрономией и природой нашей планеты.

Не упустите шанс увидеть «Движение Земли» и расширить свои знания о нашем мире!

Купить билет на выставка Движение Земли

Помощь с билетами
Май
Июнь
29 мая пятница
14:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
31 мая воскресенье
12:40
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
1 июня понедельник
11:20
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
5 июня пятница
14:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
7 июня воскресенье
12:40
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
8 июня понедельник
11:20
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Коллаж в стиле поп-арт»
12+
Мастер-класс

Мастер-класс «Коллаж в стиле поп-арт»

7 июня в 12:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 3000 ₽
Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.
0+
Фестиваль

Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.

12 сентября в 16:00 Парк киноприключений «Мастер Панин»
от 1000 ₽
Экскурсия в Музее пряника
0+
Экскурсия

Экскурсия в Музее пряника

28 мая в 15:15 Музей пряника
от 490 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше