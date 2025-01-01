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Хранители желаний
Киноафиша Хранители желаний

Спектакль Хранители желаний

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр»
Продолжительность 1 час

О концерте/спектакле

Театральный проект «Мономимы» на сцене Нетеатра представляет семейный спектакль-клоунаду «Хранители Желаний»

Театральный проект «Мономимы» приглашает зрителей на свою новую постановку - семейный спектакль-клоунаду «Хранители Желаний», который пройдет на сцене Нетеатра.

О чем мечтаете вы?

Что делает вас по-настоящему счастливыми? Вспомните свои самые заветные мечты! Спектакль «Хранители Желаний» - это простая, но трогательная история о двух существах по имени Ася и Исяй. Они заставят ваших детей смеяться, а взрослых - задуматься о вечных ценностях.

Темы, которые волнуют всех

Это сказка для всех возрастов, которая исследует темы мира, добра, любви и наших желаний. А может быть, Ася и Исяй живут в каждом из нас - добрых, наивных и любящих жизнь? Спектакль на грани смеха и слез открывает перед каждым зрителем свой уникальный смысл.

Актеры, которые подарят вам эмоции

В роли клоунов выступят:

  • Виктор Лукин
  • Евгения Кобелькова
  • Сергей Ткачев

Не упустите возможность окунуться в мир фантазии и радости вместе с «Хранителями Желаний»! Это спектакль, который оставит след в сердце каждого зрителя.

В ролях
Актеры/клоуны: Виктор Лукин
Евгения Кобелькова
Сергей Ткачев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 октября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
15:00 от 800 ₽

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