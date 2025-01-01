Театральный проект «Мономимы» приглашает зрителей на свою новую постановку - семейный спектакль-клоунаду «Хранители Желаний», который пройдет на сцене Нетеатра.
Что делает вас по-настоящему счастливыми? Вспомните свои самые заветные мечты! Спектакль «Хранители Желаний» - это простая, но трогательная история о двух существах по имени Ася и Исяй. Они заставят ваших детей смеяться, а взрослых - задуматься о вечных ценностях.
Это сказка для всех возрастов, которая исследует темы мира, добра, любви и наших желаний. А может быть, Ася и Исяй живут в каждом из нас - добрых, наивных и любящих жизнь? Спектакль на грани смеха и слез открывает перед каждым зрителем свой уникальный смысл.
В роли клоунов выступят:
Не упустите возможность окунуться в мир фантазии и радости вместе с «Хранителями Желаний»! Это спектакль, который оставит след в сердце каждого зрителя.