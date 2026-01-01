В МТС Live Холл Воронеж выступит Султан Лагучев — яркая звезда российской эстрады, чьи концерты собирают аншлаги по всей стране и за её пределами. Его песни покорили миллионы сердец, став саундтреками любви, дружбы и единства. На концерте зрителей ожидает программа, полная хитов и новых треков.
В репертуаре Султана прозвучат популярные композиции, такие как «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу» и «Попутчица». Кроме того, слушателей порадуют новые треки, включая «Король лезгинки» и «Подмосковная рыжая львица». Все выступление будет сопровождаться зажигательными кавказскими танцами, которые невозможно смотреть, сидя на месте.
Широкую известность артисту принёс хит «Горький вкус», который завоевал популярность на стриминговых платформах с миллиардом прослушиваний. Его клип занял первое место в YouTube-one 2021 года. С тех пор каждое новое творение Султана уверенно штурмует вершины музыкальных рейтингов и звучит на самых популярных радиостанциях.
Каждое выступление Султана Лагучева — это не просто концерт, а настоящий праздник, наполненный драйвом, музыкой и искренними эмоциями. Не упустите возможность стать частью этого события — артист ждёт вас на своих концертах!