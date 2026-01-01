Султан Лагучев
6+
О концерте

Концерт Султана Лагучева в Воронеже

В МТС Live Холл Воронеж выступит Султан Лагучев — яркая звезда российской эстрады, чьи концерты собирают аншлаги по всей стране и за её пределами. Его песни покорили миллионы сердец, став саундтреками любви, дружбы и единства. На концерте зрителей ожидает программа, полная хитов и новых треков.

Программа концерта

В репертуаре Султана прозвучат популярные композиции, такие как «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу» и «Попутчица». Кроме того, слушателей порадуют новые треки, включая «Король лезгинки» и «Подмосковная рыжая львица». Все выступление будет сопровождаться зажигательными кавказскими танцами, которые невозможно смотреть, сидя на месте.

Музыкальный путь Султана Лагучева

Широкую известность артисту принёс хит «Горький вкус», который завоевал популярность на стриминговых платформах с миллиардом прослушиваний. Его клип занял первое место в YouTube-one 2021 года. С тех пор каждое новое творение Султана уверенно штурмует вершины музыкальных рейтингов и звучит на самых популярных радиостанциях.

Атмосфера концерта

Каждое выступление Султана Лагучева — это не просто концерт, а настоящий праздник, наполненный драйвом, музыкой и искренними эмоциями. Не упустите возможность стать частью этого события — артист ждёт вас на своих концертах!

Октябрь
8 октября четверг
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 3300 ₽

