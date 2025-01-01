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Леван Ломидзе & Blues Cousins
Билеты от 1000₽
Киноафиша Леван Ломидзе & Blues Cousins

Леван Ломидзе & Blues Cousins

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Леван Ломидзе — признанный гитарист в мире блюза

Леван Ломидзе является первым российским гитаристом, признанным на родине блюза. В 2002 году был подписан долгосрочный контракт с Вашингтонским Блюзовым сообществом для проведения пяти туров по США, включая выступления на самых престижных блюзовых фестивалях. В общей сложности было проведено более 100 концертов.

Награды и признание на международной сцене

На фестивале «Blues Sur Sein 2000» (Франция) Леван был награждён призом симпатии зрителей, а его группа Blues Cousins была названа лучшей среди 57 участников. По результатам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» (Открытое Радио), Леван Ломидзе был признан лучшим российским блюзовым музыкантом года.

«Live in USA» — прорыв московского блюза

В 2005 году американская компания Jazz Stream Records выпустила «живой» альбом Левана — «Live in USA». Этот факт стал настоящим прорывом московского блюза.

Оценка музыкальными изданиями

По оценке таких журналов, как Audio Video, Music Box и Guitars.ru, Леван Ломидзе был признан одним из 10 лучших гитаристов России.

Награды за общественную деятельность

Леван также был награждён мэром Москвы за участие в акции «Рок против наркотиков».

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
2 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
9 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
16 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
23 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
30 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
6 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
13 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
20 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
27 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
4 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
11 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
18 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
25 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
1 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
8 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
15 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
22 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
29 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
6 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
13 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
20 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽
27 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:00 от 1000 ₽

Фотографии

Леван Ломидзе & Blues Cousins

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