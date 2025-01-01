Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап в Баре!
Киноафиша Стендап в Баре!

Стендап в Баре!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый стендап бар: зарядись позитивом на живом шоу!

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где опытные комики поделятся своими проверенными шутками. Это отличная возможность провести вечер в живом шоу и зарядиться позитивом на всю следующую неделю!

Живое шоу в центре города

Стендап бар, расположенный в самом сердце города, предлагает вам насладиться атмосферой камерного выступления. Здесь вы сможете не только послушать шутки, но и стать частью живого общения с комиками. Это место, где смех становится общим языком, а каждый зритель — важной частью шоу.

Удобный формат и приятная атмосфера

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому мы рекомендуем приходить заранее. Это даст вам возможность занять лучшие места и подготовиться к вечеру, полному смеха и хорошего настроения.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного опыта! Ждем вас в нашем стендап баре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 26 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 1 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 8 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 9 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 15 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 22 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 29 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 30 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 5 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 6 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 12 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 13 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 19 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 26 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 27 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 3 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 4 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 10 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 11 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 17 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 18 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Captown
16+
Хип-хоп
Captown
22 сентября в 20:00 Свобода
от 1800 ₽
Татарская народная дискотека
12+
Эстрада
Татарская народная дискотека
2 августа в 19:00 Фабрика
от 900 ₽
Хачатурян. Огненная скрипка
0+
Классическая музыка
Хачатурян. Огненная скрипка
21 ноября в 19:00 Свердловская филармония
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше