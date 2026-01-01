Оповещения от Киноафиши
Стендап. Профи
18+
О концерте

Stand-up: Профи – острые шутки от лучших комиков

Стендап в Казани стремительно растёт и привлекает внимание зрителей. Шоу Stand-up: Профи представляет собой уникальную платформу, где выступают только опытные комики, резиденты стендап-клубов из Казани и других городов России. Зрители смогут услышать новые шутки и сценические номера, над которыми комики трудятся для своих сольных концертов, телевизионных и интернет-проектов.

Советы для зрителей

Для максимального комфорта рекомендуем приходить за 30-60 минут до начала шоу. Это даст возможность сделать заказ в баре и на кухне, которые работают на всех площадках мероприятия. Также билеты можно приобрести на месте при наличии свободных мест в зале.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что данное мероприятие предназначено строго для зрителей старше 18 лет. При входе может понадобиться оригинал паспорта для подтверждения возраста.

Изменения в составе комиков

Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише, но это не помешает поддержать атмосферу веселья и смеха!

Купить билет на концерт Стендап. Профи

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
16 марта понедельник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
17 марта вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
22 марта воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
23 марта понедельник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
24 марта вторник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
29 марта воскресенье
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
30 марта понедельник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽
31 марта вторник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 500 ₽

