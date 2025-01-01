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Akmal'
Киноафиша Akmal'

Akmal'

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на незабываемый вечер с AKMAL'. Это уникальная возможность отправиться в волшебный мир искренней любви через музыку. Вас ждет живое исполнение таких хитов, как «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «По полюшку» и «Это любовь». AKMAL' выступит с полным музыкальным live-бэндом, что создаст невероятную атмосферу и позволит вам насладиться настоящей живой музыкой.

О исполнителе

AKMAL' — участник множества известных телевизионных проектов, таких как «Маска», «Голос.Дети - 5», «Голос. Уже не дети» и «Битва поколений». Его талант и харизма покорили сердца миллионов зрителей. Теперь у вас есть шанс увидеть и услышать его вживую.

Почему стоит прийти

Насладитесь любимыми хитами в живом исполнении с великолепным музыкальным сопровождением и погрузитесь в лиричное путешествие, наполненное любовью и эмоциями. Приводите своих друзей и близких, чтобы вместе разделить эти яркие и трогательные моменты.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Приходите и окунитесь в атмосферу настоящей музыки и танцев.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 9 сентября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 15 февраля
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 16 февраля
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 22 февраля
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Челябинск, 23 февраля
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 24 февраля
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 25 февраля
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
28 сентября в 19:00 Концертный зал Омской филармонии
от 800 ₽
Татьяна Буланова
12+
Поп
Татьяна Буланова
17 февраля в 19:00 Омский музыкальный театр
от 2000 ₽
Plamenev
16+
Рок Русский рок
Plamenev
8 октября в 20:00 Викинг
от 1700 ₽
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