Мирослава и Злата Быковы. Тот самый тур
Билеты от 1490₽
0+
О концерте

Тот самый тур с Мирославой и Златой

Мирослава и Злата приглашают вас на уникальное событие — Тот самый тур. Это возможность не только насладиться музыкой, но и встретиться с любимыми артистками.

Встреча с артистками

У вас будет шанс пообщаться с Мирославой и Златой лицом к лицу. Присутствие на Meet & Greet даст возможность сделать фото и взять автограф. Начало встречи состоится за 1,5 часа до начала концерта, что обеспечит вам возможность провести время с любимыми исполнителями.

Не пропустите!

Узнайте больше о программе тура, атмосфере и планах артисток на предстоящие выступления. Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников их творчества. Приходите и станьте частью этого музыкального события!

Июнь
14 июня воскресенье
17:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1490 ₽
В других городах
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
24 июля пятница
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 990 ₽
26 июля воскресенье
17:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 990 ₽
1 августа суббота
17:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 990 ₽
18 сентября пятница
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 990 ₽
19 сентября суббота
17:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 990 ₽
21 сентября понедельник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 990 ₽
12 октября понедельник
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 990 ₽
20 октября вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1490 ₽
2 ноября понедельник
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 990 ₽
3 ноября вторник
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 990 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
