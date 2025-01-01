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Орган и Дудук
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Орган и Дудук

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Орган и Дудук» в Католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт «Орган и Дудук». Мероприятие пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, известного своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.

Музыкальное путешествие

В атмосфере таинственности и гармонии вас ждет уникальное музыкальное путешествие. Орган, король инструментов, своим могучим звучанием наполнит пространство собора. Дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.

Не только музыка

Сегодняшний концерт — это не просто исполнение музыкальных произведений. Это мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация для зрителей

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители концерта

17 июня:

  • Дарья Мееркова (орган) — выпускница Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей. Она активно концертирует как в России, так и за рубежом.
  • Арсен Григорян (дудук) — родился в Ереване, учился у признанных мастеров. Основатель музыкальной группы «Dudubeat», активно участвует в этно-фьюжн проектах.

1 июля:

  • Ольга Котлярова (орган) — одна из известнейших органистов Петербурга, член союза концертных деятелей Санкт-Петербурга и член жюри международных конкурсов.
  • Аргишти (дудук) — музыкант из Санкт-Петербурга, известный своими экспериментами в жанре World Music, с отголосками джаза и фьюжна. Участник множества этнических фестивалей.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 899 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 599 ₽

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