Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт «Орган и Дудук». Мероприятие пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, известного своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.
В атмосфере таинственности и гармонии вас ждет уникальное музыкальное путешествие. Орган, король инструментов, своим могучим звучанием наполнит пространство собора. Дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.
Сегодняшний концерт — это не просто исполнение музыкальных произведений. Это мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!
Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
17 июня:
1 июля: