Концерт «Орган и Дудук» в Католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт «Орган и Дудук». Мероприятие пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, известного своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.

Музыкальное путешествие

В атмосфере таинственности и гармонии вас ждет уникальное музыкальное путешествие. Орган, король инструментов, своим могучим звучанием наполнит пространство собора. Дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.

Не только музыка

Сегодняшний концерт — это не просто исполнение музыкальных произведений. Это мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация для зрителей

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители концерта

17 июня:

Дарья Мееркова (орган) — выпускница Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей. Она активно концертирует как в России, так и за рубежом.

— выпускница Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей. Она активно концертирует как в России, так и за рубежом. Арсен Григорян (дудук) — родился в Ереване, учился у признанных мастеров. Основатель музыкальной группы «Dudubeat», активно участвует в этно-фьюжн проектах.

1 июля: