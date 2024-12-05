Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Легендарные мировые хиты в фантастическом музыкальном шоу

Лучше, чем рок-парадайз!

Queen, Metallica, Muse, Led Zeppelin, Deep Purple — разве это не мечта? Готовьтесь к фантастическому шоу: на сцене — Atomic Cellos, уникальный проект, который завоёвывает сердца слушателей! Если вы думали, что виолончели и скрипки — только для классики, то пришло время пересмотреть свои представления. Эти исполнители принесут вам взрывную энергию и крышесносные эмоции!

Легендарные рок-хиты на виолончели

Песни, под которые мы плакали, мечтали, встречали рассветы и по-настоящему наслаждались жизнью, снова оживут. Хиты, которые звучали у костра в походах, или сопровождали первую любовь, будут исполнены на ядерных виолончелях и скрипках Москвы. Всё это — в одном концерте!

Программа концерта

Queen — We Are the Champions, Radio Ga Ga

Imagine Dragons — Radioactive

Led Zeppelin — Kashmir

Guns N’ Roses — Sweet Child O’ Mine

Aerosmith — I Don’t Wanna Miss a Thing

AC/DC — Back in Black

Muse — Starlight

Red Hot Chili Peppers — Snow

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Survivor — Eye of the Tiger

Deep Purple — Smoke on the Water

Metallica — Enter Sandman

Отечественные легенды: Гражданская Оборона — Всё идет по плану, Алиса — Трасса Е95, Сплин — Моё сердце

Возможны изменения в программе.

На сцене — группа «Грани», блестящие музыканты, которые создают шоу мирового уровня.

Готовьтесь к атомному вечеру!

Приходите, чтобы испытать взрыв эмоций, наполниться энергией рок-легенд и провести вечер под мощные звуки мировых хитов.