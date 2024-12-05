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Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Легендарные мировые хиты в фантастическом музыкальном шоу

Лучше, чем рок-парадайз!
Queen, Metallica, Muse, Led Zeppelin, Deep Purple — разве это не мечта? Готовьтесь к фантастическому шоу: на сцене — Atomic Cellos, уникальный проект, который завоёвывает сердца слушателей! Если вы думали, что виолончели и скрипки — только для классики, то пришло время пересмотреть свои представления. Эти исполнители принесут вам взрывную энергию и крышесносные эмоции!

Легендарные рок-хиты на виолончели
Песни, под которые мы плакали, мечтали, встречали рассветы и по-настоящему наслаждались жизнью, снова оживут. Хиты, которые звучали у костра в походах, или сопровождали первую любовь, будут исполнены на ядерных виолончелях и скрипках Москвы. Всё это — в одном концерте!

Программа концерта

  • Queen — We Are the Champions, Radio Ga Ga
  • Imagine Dragons — Radioactive
  • Led Zeppelin — Kashmir
  • Guns N’ Roses — Sweet Child O’ Mine
  • Aerosmith — I Don’t Wanna Miss a Thing
  • AC/DC — Back in Black
  • Muse — Starlight
  • Red Hot Chili Peppers — Snow
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Survivor — Eye of the Tiger
  • Deep Purple — Smoke on the Water
  • Metallica — Enter Sandman
  • Отечественные легенды: Гражданская ОборонаВсё идет по плану, АлисаТрасса Е95, СплинМоё сердце
    Возможны изменения в программе.

На сцене — группа «Грани», блестящие музыканты, которые создают шоу мирового уровня.  

Готовьтесь к атомному вечеру!
Приходите, чтобы испытать взрыв эмоций, наполниться энергией рок-легенд и провести вечер под мощные звуки мировых хитов.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
26 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
27 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
1 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
2 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
3 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
8 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
9 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
10 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
16:30 от 1200 ₽
15 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
16 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
17 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
22 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
23 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
24 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
29 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
30 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
31 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
5 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
6 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
7 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
12 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
13 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
14 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
19 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
20 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
21 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
26 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
27 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
28 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
3 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
4 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
5 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
10 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
11 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
12 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
17 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
18 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
19 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
24 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
25 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
26 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
31 октября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
1 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
2 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
7 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
8 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
9 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
14 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
15 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
16 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
21 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
22 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
23 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
28 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
29 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
30 ноября
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
5 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
6 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
7 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
12 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
13 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
14 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
19 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
20 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
21 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
26 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1200 ₽
27 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:30 от 1200 ₽
28 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽
31 декабря
Standup Café Москва, Покровка, 16
16:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
2 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
3 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
4 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
5 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
6 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
7 января
Standup Café Москва, Покровка, 16
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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