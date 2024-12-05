Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos

Лучше, чем рок-парадайз!
Queen, Metallica, Muse, Led Zeppelin, Deep Purple — разве это не мечта? Готовьтесь к фантастическому шоу: на сцене — Atomic Cellos, уникальный проект, который завоёвывает сердца слушателей! Если вы думали, что виолончели и скрипки — только для классики, то пришло время пересмотреть свои представления. Эти исполнители принесут вам взрывную энергию и крышесносные эмоции!
Легендарные рок-хиты на виолончели
Песни, под которые мы плакали, мечтали, встречали рассветы и по-настоящему наслаждались жизнью, снова оживут. Хиты, которые звучали у костра в походах, или сопровождали первую любовь, будут исполнены на ядерных виолончелях и скрипках Москвы. Всё это — в одном концерте!
Программа концерта
На сцене — группа «Грани», блестящие музыканты, которые создают шоу мирового уровня.
Готовьтесь к атомному вечеру!
Приходите, чтобы испытать взрыв эмоций, наполниться энергией рок-легенд и провести вечер под мощные звуки мировых хитов.