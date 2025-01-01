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Собор Парижской Богоматери
Киноафиша Собор Парижской Богоматери

Спектакль Собор Парижской Богоматери

Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Собор Парижской Богоматери» в НОВАТе

Балет «Собор Парижской Богоматери» – одно из самых знаменитых произведений Ролана Пети, вдохновленное романом Виктора Гюго. Хореограф создал грандиозный спектакль о любви и смерти, преданности и коварстве.

Хореографическое Видение

Ролан Пети стремился, чтобы зрители увидели трагический смысл произведения Виктора Гюго, оставив в стороне средневековую атмосферу. Он сконцентрировал сюжет на четырех главных героях: Эсмеральде, Квазимодо, Фролло и Фебе. Выразительная хореография сочетает классический танец с гротескными элементами современной пластики, что придает персонажам особую глубину.

История и Успех

Премьера балета состоялась в 1965 году для труппы Парижской оперы. Спектакль имел ошеломляющий успех благодаря современной хореографии Пети, авангардной музыке Мориса Жарра, смелым костюмам Ива Сен-Лорана и великолепным декорациям Рене Аллио. Постановка, выполненная в духе минимализма 60-х годов, стала одной из самых стильных за своё время.

Постановка Луиджи Бонино

На сцене НОВАТа балет представлен в постановке Луиджи Бонино, ассистента и друга Ролана Пети. Бонино долгое время танцевал в Марсельском национальном балете под руководством Пети, а затем стал его ассистентом, помогая в постановках балетов по всему миру. Его миссия – сохранение и передача уникального наследия Ролана Пети новым поколениям. Постановка «Собор Парижской Богоматери» в НОВАТе – это возможность прикоснуться к великому искусству, объединяющему классическую традицию и современную хореографию. Этот балет продолжает жить и восхищать зрителей благодаря преданности и таланту Луиджи Бонино, сохраняющего наследие Ролана Пети.

Режиссер
Ролан Пети
В ролях
Ольга Гришенкова
Роман Полковников
Кохей Фукуда
Михаил Лифенцев
Исполнители
Михаил Татарников
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 10 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
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Новосибирск, 11 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 15 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 16 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽

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