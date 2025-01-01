Спектакль Собор Парижской Богоматери

Балет «Собор Парижской Богоматери» в НОВАТе

Балет «Собор Парижской Богоматери» – одно из самых знаменитых произведений Ролана Пети, вдохновленное романом Виктора Гюго. Хореограф создал грандиозный спектакль о любви и смерти, преданности и коварстве.

Хореографическое Видение

Ролан Пети стремился, чтобы зрители увидели трагический смысл произведения Виктора Гюго, оставив в стороне средневековую атмосферу. Он сконцентрировал сюжет на четырех главных героях: Эсмеральде, Квазимодо, Фролло и Фебе. Выразительная хореография сочетает классический танец с гротескными элементами современной пластики, что придает персонажам особую глубину.

История и Успех

Премьера балета состоялась в 1965 году для труппы Парижской оперы. Спектакль имел ошеломляющий успех благодаря современной хореографии Пети, авангардной музыке Мориса Жарра, смелым костюмам Ива Сен-Лорана и великолепным декорациям Рене Аллио. Постановка, выполненная в духе минимализма 60-х годов, стала одной из самых стильных за своё время.

Постановка Луиджи Бонино

На сцене НОВАТа балет представлен в постановке Луиджи Бонино, ассистента и друга Ролана Пети. Бонино долгое время танцевал в Марсельском национальном балете под руководством Пети, а затем стал его ассистентом, помогая в постановках балетов по всему миру. Его миссия – сохранение и передача уникального наследия Ролана Пети новым поколениям. Постановка «Собор Парижской Богоматери» в НОВАТе – это возможность прикоснуться к великому искусству, объединяющему классическую традицию и современную хореографию. Этот балет продолжает жить и восхищать зрителей благодаря преданности и таланту Луиджи Бонино, сохраняющего наследие Ролана Пети.